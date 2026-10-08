«Ювентус» викупить воротаря збірної Італії – джерело

Менеджмент італійського гранда не має сумнівів щодо футболіста

Туринський «Ювентус» налаштований викупити в лондонського «Тоттенгема» голкіпера Гульєльмо Вікаріо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Влітку «б'янконері» орендували стража воріт на нинішній сезон. У договорі сторони передбачили опцію викупу італійця. «Юве» готовий запропонувати «шпорам» 8 млн євро, а ще 2 млн лондонці зможуть отримати бонусами.

Вікаріо – вихованець «Удінезе». На дорослому рівні він виступав на батьківщині за «Фонтанафредду», «Венецію», «Перуджу», «Кальярі» й «Емполі». У складі «Тоттенгема» провів три роки.

У нинішньому сезоні Вікаріо провів п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив чотири м'ячі. Зберіг ворота на замку кіпер у трьох матчах. Під час міжнародної паузи він був дублером Джанлуїджі Доннарумми в збірній Італії.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.