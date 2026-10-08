«Ювентус» викупить воротаря збірної Італії – джерело
Менеджмент італійського гранда не має сумнівів щодо футболіста
Туринський «Ювентус» налаштований викупити в лондонського «Тоттенгема» голкіпера Гульєльмо Вікаріо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.
Влітку «б'янконері» орендували стража воріт на нинішній сезон. У договорі сторони передбачили опцію викупу італійця. «Юве» готовий запропонувати «шпорам» 8 млн євро, а ще 2 млн лондонці зможуть отримати бонусами.
Вікаріо – вихованець «Удінезе». На дорослому рівні він виступав на батьківщині за «Фонтанафредду», «Венецію», «Перуджу», «Кальярі» й «Емполі». У складі «Тоттенгема» провів три роки.
У нинішньому сезоні Вікаріо провів п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив чотири м'ячі. Зберіг ворота на замку кіпер у трьох матчах. Під час міжнародної паузи він був дублером Джанлуїджі Доннарумми в збірній Італії.
До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).
Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.
Читайте також:
- Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
- Календар матчів Серії А сезону 2026/27: битва за Скудетто та найгарячіші дербі Італії
- Перша поразка чемпіонів та історична перемога «Брентфорда»: яким був п'ятий тур АПЛ
- «Рома», «Інтер» та «Лаціо» вириваються у лідери: результати п'ятого туру Серії А сезону 2026/2027
Коментарі — 0