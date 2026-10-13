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Аутсайдер чемпіонату Італії звільнив тренера після серії поразок

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Аутсайдер чемпіонату Італії звільнив тренера після серії поразок
Джованні Строппа залишився без роботи
фото: LaPresse

Новачок елітного дивізіону ще не перемагав у новому сезоні

Італійська «Венеція» відправила у відставку керманича команди Джованні Строппу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Крилаті леви» провально розпочали кампанію 2026/27. «Венеція» зазнала шести поразок у шести турах Серії A. Також колектив вибув із Кубка Італії, де після перемоги над «Моденою» (3:2) поступився «Удінезе» (1:2).

Строппа тренував «Венецію» з літа 2025 року. Під його керівництвом «крилаті леви» тріумфували в Серії B попереднього сезону. Влітку керівництво клубу продовжило з фахівцем контракт до літа 2029-го.

Головним претендентом на вакантну посаду став Давіде Нікола. Місцевий фахівець залишається без роботи з весни, коли його звільнив «Кремонезе». Раніше 53-річний італієць тренував «Кальярі», «Емполі», «Салернітану», «Торіно», «Дженоа», «Удінезе», «Кротоне», «Барі», «Ліворно» та «Лумеццане».

До слова, ексоборонець збірної Італії Матео Дарміан знайшов новий клуб. Ветеран приєднався до «Болоньї». Контракт сторони уклали до кінця сезону.

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол тренер Серія А ФК «Венеція»

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