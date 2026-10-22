Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»
Квартет «вершкових» змагається за нагороду
фото: EFE

Королівський клуб ігнорував нагородження з 2024 року

Мадридський «Реал» припинить бойкот і відправить делегацію на церемонію «Золотий м'яч-2026». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

«Вершкові» делегують у Лондон кількох представників. Цьогоріч на головний приз претендують оборонець Марк Кукурелья, півзахисник Джуд Беллінгем, нападники Вінісіус Жуніор і Кіліан Мбаппе. На премію найкращому воротарю претендує голкіпер Тібо Куртуа, на нагороду найкращому молодому гравцю – вінгер Ян Діоманде, а на приз найкращій молодій футболістці – Феліція Шредер.

Із 2024 року «Реал» бойкотував церемонію «Золотого м'яча». Тоді головним претендентом на нагороду був Вінісіус, але нагорода сенсаційно дісталася Родрі. «Вершкові» розцінили цю ситуацію як неповагу та проігнорували захід.

За всю історію «Золотий м'яч» виграли вісім представників «Реала». Цьогоріч церемонія відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Захід прийме театр «Палладіум».

Список номінантів на «Золотий м'яч-2026»

Загалом на приз претендуватимуть 30 футболістів. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Цьогоріч захід відбудеться в Лондоні на честь першого володаря нагороди – сера Стенлі Меттьюза.

Повний перелік претендентів на «Золотий м'яч» у 2026 році:

  • Джуд Беллінгем («Реал», збірна Англії)
  • Пау Кубарсі («Барселона», збірна Іспанії)
  • Марк Кукурелья («Челсі»/«Реал», збірна Іспанії)
  • Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції)
  • Луїс Діас («Баварія», збірна Колумбії)
  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії)
  • Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті», збірна Норвегії)
  • Габріел Магальяес («Арсенал», збірна Бразилії)
  • Гаррі Кейн («Баварія», збірна Англії)
  • Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко)
  • Ламін Ямаль («Барселона», збірна Іспанії)
  • Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, збірна Грузії)
  • Маркіньйос (ПСЖ, збірна Бразилії),
  • Садьйо Мане («Аль-Наср», збірна Сенегалу),
  • Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини)
  • Кіліан Мбаппе («Реал», збірна Франції)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії)
  • Ліонель Мессі («Інтер Маямі», збірна Аргентини)
  • Майкл Олісе («Баварія», збірна Франції)
  • Жуан Невеш (ПСЖ, збірна Португалії)
  • Вільян Пачо (ПСЖ, збірна Еквадору)
  • Хуліан Кіньйонес («Аль-Кадісія», збірна Мексики)
  • Деклан Райс («Арсенал», збірна Англії)
  • Родрі («Манчестер Сіті»/«Барселона», збірна Іспанії)
  • Фабіан Руїс (ПСЖ, збірна Іспанії)
  • Ферран Торрес («Барселона»/ПСЖ, збірна Іспанії)
  • Вільям Саліба («Арсенал», збірна Франції)
  • Дайо Упамекано («Баварія», збірна Франції)
  • Вінісіус Жуніор («Реал», збірна Бразилії)
  • Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії)

Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років

У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.

Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:

  • 2016 – Кріштіану Роналду
  • 2017 – Кріштіану Роналду
  • 2018 – Лука Модріч
  • 2019 – Ліонель Мессі
  • 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19
  • 2021 – Ліонель Мессі
  • 2022 – Карім Бензема
  • 2023 – Ліонель Мессі
  • 2024 – Родрі
  • 2025 – Усман Дембеле

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: футбол ФК Реал (Мадрид) Золотий м'яч

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українець цього сезону на поле не виходив
Андрій Лунін розповів, хто на його думку має взяти «Золотий м'яч»
2 жовтня, 15:58
Усман Дембеле готовий залишитися на «Парк де Пренс»
ПСЖ визначився з майбутнім володаря «Золотого м'яча» – джерело
26 серпня, 20:37
Кріштіану Роналду та Карім Бензема разом провели дев'ять сезонів
Володар «Золотого м'яча-2022» дорікнув Португалії за знецінення Роналду
8 жовтня, 16:59
Попереднім клубом українця був «Борнмут»
Ілля Забарний висловився про те, чи заслуговує Усман Дембеле виграти «Золотий м'яч»
18 жовтня, 13:23
Усман Дембеле торік переміг у голосуванні
Дембеле, Мессі та ще 28 футболістів стали номінантами на «Золотий м'яч-2026»
8 вересня, 18:45
Ганс-Дітер Флік емоційно висловився про своїх гравців після завершення матчу з «Феєнордом»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
10 вересня, 23:08
Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле раніше були дуже близькими
«Золотий м'яч» став яблуком розбрату? Журналісти помітили напруженість між Мбаппе та Дембеле у збірній Франції
25 вересня, 18:04
Кіліан Мбаппе поповнив колекцію трофеїв
Репетиція «Золотого м'яча»? Мбаппе отримав індивідуальний приз за тиждень до церемонії
19 жовтня, 14:29
Усман Дембеле не допоможе ПСЖ у прийдешніх поєдинках
Конкурент Забарного та володар «Золотого м'яча» поповнили лазарет ПСЖ
Вчора, 17:56

Футбол

«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»
«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»
Українець Тутєров оформив прем'єрний гол за «Сандерленд» у єврокубках
Українець Тутєров оформив прем'єрний гол за «Сандерленд» у єврокубках
ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026
ФІФА суворо покарала Єгипет за критику суддівства на Чемпіонаті світу 2026
Легендарний тренер жорстко розкритикував новий формат Ліги чемпіонів
Легендарний тренер жорстко розкритикував новий формат Ліги чемпіонів
Тимчасовий тренер «Динамо» запросив двох іноземців у штаб
Тимчасовий тренер «Динамо» запросив двох іноземців у штаб
Несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Несподіваний герой «Манчестер Сіті» став гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
134K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
93K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua