«Реал» ухвалив несподіване рішення щодо церемонії «Золотого м'яча»

Королівський клуб ігнорував нагородження з 2024 року

Мадридський «Реал» припинить бойкот і відправить делегацію на церемонію «Золотий м'яч-2026». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

«Вершкові» делегують у Лондон кількох представників. Цьогоріч на головний приз претендують оборонець Марк Кукурелья, півзахисник Джуд Беллінгем, нападники Вінісіус Жуніор і Кіліан Мбаппе. На премію найкращому воротарю претендує голкіпер Тібо Куртуа, на нагороду найкращому молодому гравцю – вінгер Ян Діоманде, а на приз найкращій молодій футболістці – Феліція Шредер.

Із 2024 року «Реал» бойкотував церемонію «Золотого м'яча». Тоді головним претендентом на нагороду був Вінісіус, але нагорода сенсаційно дісталася Родрі. «Вершкові» розцінили цю ситуацію як неповагу та проігнорували захід.

За всю історію «Золотий м'яч» виграли вісім представників «Реала». Цьогоріч церемонія відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Захід прийме театр «Палладіум».

Список номінантів на «Золотий м'яч-2026»

Загалом на приз претендуватимуть 30 футболістів. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Цьогоріч захід відбудеться в Лондоні на честь першого володаря нагороди – сера Стенлі Меттьюза.

Повний перелік претендентів на «Золотий м'яч» у 2026 році:

Джуд Беллінгем («Реал», збірна Англії)

(«Реал», збірна Англії) Пау Кубарсі («Барселона», збірна Іспанії)

(«Барселона», збірна Іспанії) Марк Кукурелья («Челсі»/«Реал», збірна Іспанії)

(«Челсі»/«Реал», збірна Іспанії) Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції)

(ПСЖ, збірна Франції) Луїс Діас («Баварія», збірна Колумбії)

(«Баварія», збірна Колумбії) Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», збірна Португалії)

(«Манчестер Юнайтед», збірна Португалії) Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті», збірна Норвегії)

(«Манчестер Сіті», збірна Норвегії) Габріел Магальяес («Арсенал», збірна Бразилії)

(«Арсенал», збірна Бразилії) Гаррі Кейн («Баварія», збірна Англії)

(«Баварія», збірна Англії) Ашраф Хакімі (ПСЖ, збірна Марокко)

(ПСЖ, збірна Марокко) Ламін Ямаль («Барселона», збірна Іспанії)

(«Барселона», збірна Іспанії) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, збірна Грузії)

(ПСЖ, збірна Грузії) Маркіньйос (ПСЖ, збірна Бразилії),

(ПСЖ, збірна Бразилії), Садьйо Мане («Аль-Наср», збірна Сенегалу),

(«Аль-Наср», збірна Сенегалу), Лаутаро Мартінес (Інтер, збірна Аргентини)

(Інтер, збірна Аргентини) Кіліан Мбаппе («Реал», збірна Франції)

(«Реал», збірна Франції) Нуну Мендеш (ПСЖ, збірна Португалії)

(ПСЖ, збірна Португалії) Ліонель Мессі («Інтер Маямі», збірна Аргентини)

(«Інтер Маямі», збірна Аргентини) Майкл Олісе («Баварія», збірна Франції)

(«Баварія», збірна Франції) Жуан Невеш (ПСЖ, збірна Португалії)

(ПСЖ, збірна Португалії) Вільян Пачо (ПСЖ, збірна Еквадору)

(ПСЖ, збірна Еквадору) Хуліан Кіньйонес («Аль-Кадісія», збірна Мексики)

(«Аль-Кадісія», збірна Мексики) Деклан Райс («Арсенал», збірна Англії)

(«Арсенал», збірна Англії) Родрі («Манчестер Сіті»/«Барселона», збірна Іспанії)

(«Манчестер Сіті»/«Барселона», збірна Іспанії) Фабіан Руїс (ПСЖ, збірна Іспанії)

(ПСЖ, збірна Іспанії) Ферран Торрес («Барселона»/ПСЖ, збірна Іспанії)

(«Барселона»/ПСЖ, збірна Іспанії) Вільям Саліба («Арсенал», збірна Франції)

(«Арсенал», збірна Франції) Дайо Упамекано («Баварія», збірна Франції)

(«Баварія», збірна Франції) Вінісіус Жуніор («Реал», збірна Бразилії)

(«Реал», збірна Бразилії) Вітінья (ПСЖ, збірна Португалії)

Володарі «Золотого м'яча» за останні 10 років

У 2016 році завершилася співпраця France Football з ФІФА. Журнал знову почав вручати нагороду самостійно. З тих пір приз отримали шість футболістів.

Список володарів «Золотого м'яча» в 2016-2025 роках:

2016 – Кріштіану Роналду

– Кріштіану Роналду 2017 – Кріштіану Роналду

– Кріштіану Роналду 2018 – Лука Модріч

– Лука Модріч 2019 – Ліонель Мессі

– Ліонель Мессі 2020 – нагороду не вручали через пандемію Covid-19

– нагороду не вручали через пандемію Covid-19 2021 – Ліонель Мессі

– Ліонель Мессі 2022 – Карім Бензема

– Карім Бензема 2023 – Ліонель Мессі

– Ліонель Мессі 2024 – Родрі

– Родрі 2025 – Усман Дембеле

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.