«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється)
Триває нагородження найкращих футболістів світу
26 жовтня у Лондоні проходить церемонія оголошення найкращих футболістів 2026 року Ballon d'Or. Разом з «Главкомом» стежимо за результатами голосування.
Молодий талант року серед чоловіків – Ламін Ямаль («Барселона»)
Нагороду Ламіну Ямалю вручив легендарний український футболіст, а нині – Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.
Молодий талант року серед жінок – Вікі Лопес («Барселона»)
Нагороду Вікі Лопес вручала одна з найкращих захисниць сучасності, англійка Люсі Бронз.
Тренер року серед жінок – Пере Ромеу («Барселона»)
Найкращому тренеру року серед жіночих команд вручав нагороду найкращий тренер в історії «Валенсії» Рафаель «Рафа» Бенітес.
Тренер року серед чоловіків – Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії)
Найкращому тренеру року серед чоловічих команд вручав нагороду легендарний футболіст і тренер Тьєрі Анрі.
Воротар року серед чоловіків – Унаї Сімон (збірна Іспанії)
Воротар року серед жінок – Ката Колл («Барселона»)
Найкращим голкіперам року вручав нагороду легендарний данський голкіпер Петер Шмейхель. Цікаво, що Унаї Сімона першим привітав його друг, а за сумісництвом і конкурент по збірній Іспанії Давид Райя.
Приз Сократеса – Букайо Сака («Арсенал», збірна Англії)
Клуб року серед жінок – «Барселона»
Клуб року серед чоловіків – ПСЖ
Нагороди найкращим клубам року видавали колишні партнери по «Арсеналу» Патрік Вієйра, Сол Кемпбелл та Тьєрі Анрі.
Найкраща нападниця – Шарлін Корал («Пачука»)
Найкращий нападник – Гаррі Кейн («Баварія»)
«Золотий м'яч» серед жінок –
«Золотий м'яч» серед чоловіків –
Нагадаємо, що сайт «Золотого м'яча» випадково проспойлерив переможців церемонії.
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