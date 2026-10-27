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«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється)

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється)
фото: UEFA

Триває нагородження найкращих футболістів світу

26 жовтня у Лондоні проходить церемонія оголошення найкращих футболістів 2026 року Ballon d'Or. Разом з «Главкомом» стежимо за результатами голосування. 

Молодий талант року серед чоловіків – Ламін Ямаль («Барселона»)

Ламін Ямаль тричі поспіль визнаний найкращим молодим футболістом
Ламін Ямаль тричі поспіль визнаний найкращим молодим футболістом
фото: Ballon d'Or

Нагороду Ламіну Ямалю вручив легендарний український футболіст, а нині – Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. 

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 1
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 2
фото: скриншот з трансляції

Молодий талант року серед жінок – Вікі Лопес («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 3
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 4
фото: скриншот з трансляції

Нагороду Вікі Лопес вручала одна з найкращих захисниць сучасності, англійка Люсі Бронз. 

Тренер року серед жінок – Пере Ромеу («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 5
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 6
фото: скриншот з трансляції

Найкращому тренеру року серед жіночих команд вручав нагороду найкращий тренер в історії «Валенсії» Рафаель «Рафа» Бенітес. 

Тренер року серед чоловіків – Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 7
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 8
фото: скриншот з трансляції

Найкращому тренеру року серед чоловічих команд вручав нагороду легендарний футболіст і тренер Тьєрі Анрі. 

Воротар року серед чоловіків – Унаї Сімон (збірна Іспанії)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 9
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 10
фото: скриншот з трансляції

Воротар року серед жінок – Ката Колл («Барселона»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 11
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 12
фото: скриншот з трансляції

Найкращим голкіперам року вручав нагороду легендарний данський голкіпер Петер Шмейхель. Цікаво, що Унаї Сімона першим привітав його друг, а за сумісництвом і конкурент по збірній Іспанії Давид Райя. 

Приз Сократеса – Букайо Сака («Арсенал», збірна Англії)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 13
фото: скриншот з трансляції

Клуб року серед жінок – «Барселона»

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 14
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 15
фото: скриншот з трансляції

Клуб року серед чоловіків – ПСЖ

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 16
фото: Ballon d'Or
«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 17
фото: скриншот з трансляції

Нагороди найкращим клубам року видавали колишні партнери по «Арсеналу» Патрік Вієйра, Сол Кемпбелл та Тьєрі Анрі. 

Найкраща нападниця – Шарлін Корал («Пачука»)

«Золотий м'яч» 2026: усі переможці церемонії (оновлюється) фото 18
фото: скриншот з трансляції

Найкращий нападник – Гаррі Кейн («Баварія»)

«Золотий м'яч» серед жінок –

«Золотий м'яч» серед чоловіків – 

Нагадаємо, що сайт «Золотого м'яча» випадково проспойлерив переможців церемонії

Теги: футбол Золотий м'яч

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