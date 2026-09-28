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Стала відома заявка збірної України на гру з Грузією в Лізі націй

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стала відома заявка збірної України на гру з Грузією в Лізі націй
Україна розпочала Лігу націй перемогою над Угорщиною

Україна зіграє з Грузією на виїзді сьогодні, 28 вересня, о 19.00 за київським часом

Стала відома заявка збірної України з футболу на матч Ліги націй проти Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поза заявкою збірної України захисники Віталій Миколенко, Ілля Крупський і Олександр Драмбаєв, півзахисники Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олександр Назаренко (отримав червону картку в грі проти Угорщини) і форвард Ігор Краснопір.

Заявка збірної України

Георгій Єрмаков, Дмитро Різник, Анатолій Трубін, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Данило Сікан, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Піхальонок, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Зубков, Максим Хлань, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Україна зіграє з Грузією на виїзді сьогодні, 28 вересня, о 19.00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.

Як повідомлялося, Україна з перемоги стартувала в Лізі націй.

На початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Збірна України

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