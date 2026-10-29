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Ексфутболіст збірної Росії Андрій Соломатін знову пішов на війну проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексфутболіст збірної Росії Андрій Соломатін знову пішов на війну проти України
Соломатін стверджує, що із серпня 2023 року брав участь у війні у лавах терористів з підрозділу «Еспаньола»

Соломатін заявив, що він «буде творити нову історію»

Колишній гравець ЦСКА, «Локомотива» та збірної Росії з футболу Андрій Соломатін розповів пропагандистам, що знову пішов на війну проти України. Про це інформує «Главком».

Соломатін стверджує, що із серпня 2023 року брав участь у війні у лавах терористів з підрозділу «Еспаньола». Після цього він нібито займався власним благодійним фондом.

«Я нещодавно підписав черговий контракт. Деякі з колишніх товаришів по службі зайшли до Барс-22 «Тигр», що входить до складу 55-ї дивізії морської піхоти. Тоді я ухвалив рішення, що теж стану бойовою одиницею цього підрозділу. В основному працюватиму у складі мобільної вогневої групи. У нашому загоні є рота протидії та рота, яка працює безпосередньо на «передку» щодо БПЛА. Існують пункти тимчасового спостереження на важливих стратегічних ділянках.

Загалом 70-80% особового складу – із Примор'я. Працювали на донецькому, брянському, курскому, білгородському напрямках, зараз – на Запоріжжі. І я маю відповідати такому бойовому рівню. Творимо нову історію, велика відповідальність», – заявив 51-річний Соломатін.

Соломатін провів 13 матчів за збірну Росії, забив 1 гол. Брав участь у Чемпіонаті світу 2002 року.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: війна футбол росія окупанти

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