Соломатін стверджує, що із серпня 2023 року брав участь у війні у лавах терористів з підрозділу «Еспаньола»

Соломатін заявив, що він «буде творити нову історію»

Колишній гравець ЦСКА, «Локомотива» та збірної Росії з футболу Андрій Соломатін розповів пропагандистам, що знову пішов на війну проти України. Про це інформує «Главком».

Соломатін стверджує, що із серпня 2023 року брав участь у війні у лавах терористів з підрозділу «Еспаньола». Після цього він нібито займався власним благодійним фондом.

«Я нещодавно підписав черговий контракт. Деякі з колишніх товаришів по службі зайшли до Барс-22 «Тигр», що входить до складу 55-ї дивізії морської піхоти. Тоді я ухвалив рішення, що теж стану бойовою одиницею цього підрозділу. В основному працюватиму у складі мобільної вогневої групи. У нашому загоні є рота протидії та рота, яка працює безпосередньо на «передку» щодо БПЛА. Існують пункти тимчасового спостереження на важливих стратегічних ділянках.

Загалом 70-80% особового складу – із Примор'я. Працювали на донецькому, брянському, курскому, білгородському напрямках, зараз – на Запоріжжі. І я маю відповідати такому бойовому рівню. Творимо нову історію, велика відповідальність», – заявив 51-річний Соломатін.

Соломатін провів 13 матчів за збірну Росії, забив 1 гол. Брав участь у Чемпіонаті світу 2002 року.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.