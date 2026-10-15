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244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026
Ситуація на фронті 15 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 63 авіаційних удари – скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3181 дрон-камікадзе та здійснив 1462 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 жовтня на фронті відбулося 244 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 83 окупанти, 13 поранено. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби та 33 укриття ворога. Пошкоджено чотири пункти управління БпЛА та 62 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 14 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 16 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Ізбицького, Чугунівки та у бік Бузового й Радьківки. 

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Новоосинового та Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито шість спроб загарбників просунутися у бік Ольгівки, Дружелюбівки та Лиману. Один бій триває.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Оріхуватки та Миколаївки.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог тричі намагався покращити свої позиції – в районі Червоного та у бік Юрківки.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми в районах Костянтинівки, Довгої Балки та у бік:

  • Розкішного
  • Миколайпілля
  • Райського 
244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районі Дорожнього та у бік:

  • Торецького
  • Павлівки
  • Новопавлівки
  • Вільного
  • Кучерового Яру
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Світлого
  • Красноподілля
  • Сергіївки 
244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 17 ворожих атак у бік Різдвянки, Долинки та Гіркого. 

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти двічі атакували у бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1695-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб фронт ворог Лиман Покровськ

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