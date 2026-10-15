244 бої за добу: лінія фронту станом на 15 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 15 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 63 авіаційних удари – скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3181 дрон-камікадзе та здійснив 1462 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

15 жовтня на фронті відбулося 244 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 83 окупанти, 13 поранено. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби та 33 укриття ворога. Пошкоджено чотири пункти управління БпЛА та 62 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 14 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 16 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Стариці, Ізбицького, Чугунівки та у бік Бузового й Радьківки.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Новоосинового та Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито шість спроб загарбників просунутися у бік Ольгівки, Дружелюбівки та Лиману. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік Оріхуватки та Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог тричі намагався покращити свої позиції – в районі Червоного та у бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожих штурми в районах Костянтинівки, Довгої Балки та у бік:

Розкішного

Миколайпілля

Райського

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районі Дорожнього та у бік:

Торецького

Павлівки

Новопавлівки

Вільного

Кучерового Яру

Ганнівки

Добропілля

Світлого

Красноподілля

Сергіївки

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 17 ворожих атак у бік Різдвянки, Долинки та Гіркого.

На Оріхівському напрямку

Окупанти двічі атакували у бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1695-й день повномасштабної війни.