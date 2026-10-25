Дрони атакували підприємство найбільшого виробника титану в Росії

Місцеві жителі поширюють відео з Березників на тлі повідомлень про вибухи

Продукція підприємства «Авісма» використовується у виробництві військових літаків, авіаційних двигунів та ракетної техніки

У Пермському краї Росії безпілотники, ймовірно, атакували хіміко-металургійне підприємство «Авісма», яке входить до корпорації «ВСМПО-Авісма» – найбільшого виробника титанової продукції в РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Місцеві жителі публікують у соціальних мережах відео, на яких чути звуки вибухів, а також повідомляють про атаку безпілотників. Водночас масштаби пошкоджень підприємства наразі невідомі.

За словами губернатора Пермського краю Дмитра Махоніна, внаслідок атаки на промисловий об'єкт на півночі регіону постраждали п’ятеро працівників. Посадовець стверджує, що підприємство зазнало «незначних пошкоджень», однак продовжує працювати у звичайному режимі.

Під ударом могла опинитися «Авісма» в місті Березники на півночі Пермського краю, приблизно за 1500 км по прямій від державного кордону України.

«Авісма» спеціалізується на виробництві губчастого титану й металевого магнію. Підприємство входить до корпорації «ВСМПО-Авісма», яка є найбільшим у світі виробником титанової продукції з повним технологічним циклом. На виробничому майданчику в Березниках виготовляють губчастий титан – сировину, яку надалі переробляють на титанові зливки та сплави на підприємстві корпорації у Свердловської області.

Титанову продукцію корпорації використовують в авіаційній та космічній промисловості, зокрема для виготовлення деталей літаків і авіаційних двигунів. Титанові сплави також застосовують у ракетній техніці, суднобудуванні, енергетиці та інших галузях.

Виробництво титану має стратегічне значення для російської промисловості, оскільки цей метал поєднує високу міцність, відносно невелику вагу та стійкість до високих температур.

Нагадаємо, 23 жовтня безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у Березниках Пермського краю. Після удару над підприємством здійнявся густий дим, а місцеві мешканці повідомляли про вибухи.