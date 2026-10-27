Скандал через полонених КНДР: Південна Корея оголосила про рішення стосовно України

Сеул уже відкликав посла з Києва, а тепер вивів ще частину працівників дипломатичної установи

Південна Корея відкликала вісьмох дипломатичних співробітників з України на тлі суперечки щодо розголошення інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із Північної Кореї. Водночас ключовий персонал посольства та консульські працівники залишаються в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Про відкликання дипломатів 27 жовтня заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон під час парламентського аудиту зовнішньополітичного відомства.

«Вісім уже виведено», – сказав міністр. Він пояснив, що це рішення стало неминучим через те, що Україна, на думку Сеула, не вжила належних заходів для врегулювання суперечки.

Чо Хьон додав, що продовжує спілкуватися з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, щоб якомога швидше розв’язати ситуацію. За його словами, якщо напруженість і надалі зростатиме, суперечка може почати загрожувати дипломатичним відносинам між країнами.

Водночас очільник південнокорейського МЗС наголосив, що ширша підтримка України з боку Сеула залишається незмінною. Країна продовжує брати участь у конференціях із відбудови України, надавати гуманітарну допомогу та долучатися до міжнародних зусиль із припинення війни.

Суперечка загострилася після того, як президент України Володимир Зеленський 23 вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН повідомив про передачу Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

У Сеулі заявили, що сторони домовлялися не розголошувати цю інформацію, щоб убезпечити самих військових та їхні родини. Південнокорейська влада вимагала від Києва офіційних пояснень і вибачень.

В Офісі президента України заперечили існування домовленості про нерозголошення факту передачі полонених. Українська сторона наголошувала, що не брала на себе такого зобов’язання.

Раніше в жовтні Сеул відкликав посла Пак Кі Чана з України, а також оголосив про намір вивести частину персоналу посольства. Південнокорейське МЗС пояснювало це не лише відсутністю, на його думку, належних кроків для врегулювання конфлікту, а й загрозою російських повітряних атак.

Попри скорочення дипломатичної присутності, консульські працівники залишаються в Україні, щоб допомагати громадянам Південної Кореї та дбати про їхню безпеку.