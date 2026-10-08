«Інтер» знайшов двох кандидатів на заміну ветеранам команди – ЗМІ

Італійський гранд повернеться до звичного способу комплектації команди

Міланський «Інтер» підшукав потенційних новачків у лінію півзахисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Менеджмент «нерадзуррі» знайшов заміну досвідченим півзахисникам Хакану Чалханоглу та Генріху Мхітаряну. Контракти обох розраховані до літа наступного року. Замінити їх можуть інші зіркові ветерани.

«Інтер» накинув оком на хавбека англійського «Манчестер Сіті» Матео Ковачіча. Хорват виступав за міланців на зорі кар'єри. Інший варіант теж пов'язаний з Італією – півзахисник «Наполі» Франк Замбо-Ангісса. Влітку обидва стануть вільними агентами.

Раніше «нерадзуррі» вже робили ставку на підсилення команди умовно безкоштовними трансферами. Зокрема, саме так у складі гранда опинилися згадані Чалханоглу та Мхітарян. Ковачіч у нинішньому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах без результативних дій, а за плечима Замбо-Ангісса чотири поєдинки загалом.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.