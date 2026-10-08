Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Інтер» знайшов двох кандидатів на заміну ветеранам команди – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Інтер» знайшов двох кандидатів на заміну ветеранам команди – ЗМІ
Матео Ковачіч отримав нагоду повернутися в знайомі місця
фото: EFE

Італійський гранд повернеться до звичного способу комплектації команди

Міланський «Інтер» підшукав потенційних новачків у лінію півзахисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Менеджмент «нерадзуррі» знайшов заміну досвідченим півзахисникам Хакану Чалханоглу та Генріху Мхітаряну. Контракти обох розраховані до літа наступного року. Замінити їх можуть інші зіркові ветерани.

«Інтер» накинув оком на хавбека англійського «Манчестер Сіті» Матео Ковачіча. Хорват виступав за міланців на зорі кар'єри. Інший варіант теж пов'язаний з Італією – півзахисник «Наполі» Франк Замбо-Ангісса. Влітку обидва стануть вільними агентами.

Раніше «нерадзуррі» вже робили ставку на підсилення команди умовно безкоштовними трансферами. Зокрема, саме так у складі гранда опинилися згадані Чалханоглу та Мхітарян. Ковачіч у нинішньому сезоні провів п'ять матчів у всіх турнірах без результативних дій, а за плечима Замбо-Ангісса чотири поєдинки загалом.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Теги: ФК Манчестер Сіті АПЛ Матео Ковачіч ФК Наполі Генріх Мхітарян ФК Інтер (Мілан) Серія А Хакан Чалханоґлу футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кенан Їлдиз потрапив на радари європейських грандів
«Реал» отримав серйозних конкурентів у боротьбі за зірку чемпіонату Італії – ЗМІ
5 жовтня, 15:29
Чемпіонат Європи 2032 пройде у двох країнах: Туреччині та Італії
Італія ризикує втратити Євро-2032 через кризу у футбольній федерації
4 жовтня, 17:31
«Вовки» змінять прописку в найближчі роки
Футбольний гранд Італії отримав дозвіл на будівництво стадіону
29 вересня, 17:59
Франческо Піо та Себастьяно Еспозіто разом зіграли в збірній
Уперше за чверть століття. Нападники збірної Італії створили унікальний дует у Лізі націй
29 вересня, 11:48
П'єр-Еміль Гьойберг узяв участь в усіх поєдинках Ліги націй
Капітан збірної Данії зацікавив «Ювентус» – ЗМІ
6 жовтня, 13:36
Нето (другий праворуч) повернувся в Серію A
«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
28 вересня, 17:30
Джузеппе Бергомі (праворуч) зустрів Джона Стоунза в Мілані
Новачок «Інтера» надовго потрапив у лазарет
17 вересня, 19:05
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
6 жовтня, 18:19
Лука Модріч у вересні відсвяткував 41-річчя
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
5 жовтня, 17:54

Футбол

«Я би спершу послав його». Ромаріо відреагував на скандал Роналду в збірній Португалії
«Я би спершу послав його». Ромаріо відреагував на скандал Роналду в збірній Португалії
Трансфер футболіста російської «Балтики» до Італії зірвався через санкції
Трансфер футболіста російської «Балтики» до Італії зірвався через санкції
«Інтер» знайшов двох кандидатів на заміну ветеранам команди – ЗМІ
«Інтер» знайшов двох кандидатів на заміну ветеранам команди – ЗМІ
Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
Тренер «Баварії» оголосив амбітну ціль на нинішній сезон
Колишній лідер «Манчестер Сіті» несподівано відновив кар'єру
Колишній лідер «Манчестер Сіті» несподівано відновив кар'єру
ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії
ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
126K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
80K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua