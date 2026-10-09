У складі збірної Камеруну у 1972 році Манга-Онгене здобув бронзу Кубка африканських націй

Манга-Онгене всю кар'єру грав у складі «Канон Яунде»

Колишній нападник збірної Камеруну з футболу Жан Манга-Онгене помер на 81 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба федерації футболу Камеруну.

Манга-Онгене всю кар'єру грав у складі «Канон Яунде». Разом з клубом він став шестиразовим переможцем чемпіонату та Кубка Камеруну, а також тричі вигравав африканську Лігу чемпіонів.

У складі збірної Камеруну у 1972 році Манга-Онгене здобув бронзу Кубка африканських націй. У 1980 році він був визнаний найкращим футболістом Африки.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.