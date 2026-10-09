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Пішов з життя найкращий футболіст Африки 1980 року

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пішов з життя найкращий футболіст Африки 1980 року
У складі збірної Камеруну у 1972 році Манга-Онгене здобув бронзу Кубка африканських націй
фото: lequipe.fr

Манга-Онгене всю кар'єру грав у складі «Канон Яунде»

Колишній нападник збірної Камеруну з футболу Жан Манга-Онгене помер на 81 році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба федерації футболу Камеруну.

Манга-Онгене всю кар'єру грав у складі «Канон Яунде». Разом з клубом він став шестиразовим переможцем чемпіонату та Кубка Камеруну, а також тричі вигравав африканську Лігу чемпіонів.

У складі збірної Камеруну у 1972 році Манга-Онгене здобув бронзу Кубка африканських націй. У 1980 році він був визнаний найкращим футболістом Африки.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол смерть

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