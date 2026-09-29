У соцмережах набирає популярності конспірологічна теорія про підміну Вінісіуса двійником

Згідно з версією, яка набула популярності в Бразилії, Вінісіуса підмінили після Чемпіонату світу 2026

У викраденні та вбивстві Вінісіуса користувачі мережі звинувачують ЦРУ, династію Ротшильдів та «еліти»

У соцмережах набирає популярності теорія змови про те, що форварда мадридського «Реала» та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора викрали та підмінили двійником. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca

Конспірологи впевнені, що гравець, помічений під час збору Бразилії перед матчем з Австралією, був не справжнім Вінісіусом.

Згідно з версією, яка набула популярності в Бразилії, Вінісіуса підмінили після Чемпіонату світу 2026. Зазначається, що футболіст зник за загадкових обставин, а двійник був найнятий для виконання рекламних контрактів.

Також інтернет-користувачі стверджують, що Вінісіус, який грає за збірну Бразилії, не має татуювання на стегнах, які є у справжнього Вінісіуса

Появу бороди та різку зміну іміджу конспірологи також пояснюють підміною гравця. У викраденні та вбивстві Вінісіуса користувачі мережі звинувачують ЦРУ, династію Ротшильдів та «еліти».

Варто зазначити, що оточення футболіста та мадридський «Реал» ніяк не реагують на ці обговорення.

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.