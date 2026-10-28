Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Тренер «Динамо»: «Коли ти працюєш у цьому клубі, це тільки перше місце»

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тренер «Динамо»: «Коли ти працюєш у цьому клубі, це тільки перше місце»
Мацей Кендзьорек: Я намагаюся рухатися від гри до гри
фото: Динамо

Мацей Кендзьорек: Ми боротимемося до перемоги

Головний тренер київського «Динамо» Мацей Кендзьорек розповів про амбіції команди в ювілейному сезоні, підготовку до наступного матчу та перспективи продовження роботи в клубі.

Чи готове «Динамо» боротися за золоті медалі чемпіонату після вильоту з єврокубків і Кубка України?

Так, звичайно. Ми всі чудово розуміємо, у який момент перебуваємо. Це ювілейний рік для клубу. «Динамо» – команда, яка бореться тільки за перші місця та трофеї. Друге місце – це вже той, хто перший програв. Тому ми боротимемося до перемоги.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Який матч зараз важливіший – проти «Шахтаря» чи наступний, проти «Кривбасу»?

У нас не так багато часу, щоб думати, який матч важливіший. Я намагаюся рухатися від гри до гри, і найважливіший матч – наступний, проти «Кривбасу». Після сьогоднішньої гри є багато над чим подумати. Зараз готуватимемося до наступного матчу.

Реклама. 21+

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

Чи є у вас домовленість із президентом клубу щодо подальшої роботи в «Динамо»?

Сьогодні в мене немає жодних домовленостей із президентом клубу. Але ця робота мене дуже захоплює, тому я і мій тренерський штаб робитимемо все від нас залежне, щоб її продовжити. Безперечно, для цього потрібно вигравати матчі. Саме на цьому ми зараз і зосереджені.

Нагадаємо, «Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «ГГБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: футбол Кубок України ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ніко О'Райлі підтримувати команду на відстані
Збірна Англії зазнала чергової втрати перед поєдинками Ліги націй
2 жовтня, 14:00
Кертіс Джонс випав із обойми Крістіана Ківу
«Інтер» втратив коштовного новачка перед відновленням Ліги чемпіонів
8 жовтня, 17:30
Макс Доумен гучно заявив про себе в юному віці
Вундеркінд «Арсенала» отримав сертифікати за футбольні рекорди Гіннеса
8 жовтня, 17:57
«Моряки» знову матимуть підтримку власних фанатів
Новачок Прем'єр-ліги отримав дозвіл на повернення вболівальників на трибуни
8 жовтня, 18:28
Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
8 жовтня, 19:11
ПСЖ обіграв «Барселону» в головному матчі дня
Травматичний матч ПСЖ та розгром від «Сіті»: результати Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27 за 20 жовтня
21 жовтня, 01:09
Матч «Барселони» та ПСЖ супроводжувався напруженою атмосферою на трибунах
«Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ
21 жовтня, 15:08
Богдан В'юнник вдало вийшов із лави запасних
Вихованець «Шахтаря» дебютним голом не врятував гранд чемпіонату Польщі від поразки
25 жовтня, 21:06
Гаррі Кейн став особливим переможцем «Золотого м'яча»
Кейн потрапив у клуб унікальних володарів «Золотого м'яча»
Вчора, 13:29

Футбол

Тренер «Динамо»: «Коли ти працюєш у цьому клубі, це тільки перше місце»
Тренер «Динамо»: «Коли ти працюєш у цьому клубі, це тільки перше місце»
«Полісся» – «Новий Розділ». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України
«Полісся» – «Новий Розділ». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України
Арда Туран розкрив деталі травми Педріньйо
Арда Туран розкрив деталі травми Педріньйо
Головний тренер «Шахтаря» розповів, наскільки важко поєднувати єврокубки з матчами в Україні
Головний тренер «Шахтаря» розповів, наскільки важко поєднувати єврокубки з матчами в Україні
Стамбульське дербі скінчилося хаосом: «Фенербахче» та «Галатасарай» влаштували бійку
Стамбульське дербі скінчилося хаосом: «Фенербахче» та «Галатасарай» влаштували бійку
Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного»
Три вилучення та тонна піротехніки: найемоційніші моменти «Класичного»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну