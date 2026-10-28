Тренер «Динамо»: «Коли ти працюєш у цьому клубі, це тільки перше місце»

Мацей Кендзьорек: Ми боротимемося до перемоги

Головний тренер київського «Динамо» Мацей Кендзьорек розповів про амбіції команди в ювілейному сезоні, підготовку до наступного матчу та перспективи продовження роботи в клубі.

Чи готове «Динамо» боротися за золоті медалі чемпіонату після вильоту з єврокубків і Кубка України?

Так, звичайно. Ми всі чудово розуміємо, у який момент перебуваємо. Це ювілейний рік для клубу. «Динамо» – команда, яка бореться тільки за перші місця та трофеї. Друге місце – це вже той, хто перший програв. Тому ми боротимемося до перемоги.

Цей матеріал створено за підсумками медіатуру, організованого ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

Який матч зараз важливіший – проти «Шахтаря» чи наступний, проти «Кривбасу»?

У нас не так багато часу, щоб думати, який матч важливіший. Я намагаюся рухатися від гри до гри, і найважливіший матч – наступний, проти «Кривбасу». Після сьогоднішньої гри є багато над чим подумати. Зараз готуватимемося до наступного матчу.

Реклама. 21+ У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

Чи є у вас домовленість із президентом клубу щодо подальшої роботи в «Динамо»?

Сьогодні в мене немає жодних домовленостей із президентом клубу. Але ця робота мене дуже захоплює, тому я і мій тренерський штаб робитимемо все від нас залежне, щоб її продовжити. Безперечно, для цього потрібно вигравати матчі. Саме на цьому ми зараз і зосереджені.

Нагадаємо, «Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України.