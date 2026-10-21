«Боруссія» жорстко розкритикувала умови на стадіоні в Баку після перемоги у Лізі чемпіонів

Команді довелося поквапитися лишати стадіон через незвичну причину

Гравці дортмундської «Боруссії» поспішили залишити Олімпійський стадіон у Баку після перемоги над азербайджанським «Сабахом» (2:1) у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport1.

Ненайкращі умови на стадіоні

Після фінального свистка футболісти «Боруссії» не стали затримуватися в роздягальні та швидко вирушили до автобуса. Така поведінка привернула увагу журналістів, адже зазвичай гравці приймають душ перед тим, як залишити стадіон.

На пресконференції Ковач пояснив, що команда діяла відповідно до попередніх вказівок. «Ще вчора, після тренування, ми тут також не приймали душ. Нам сказали, що не варто митися тут, а краще зробити це в готелі. Саме тому ми так швидко повернулися до готелю», – розповів хорватський фахівець.

Спортивний директор «Боруссії» Оле Бук також прокоментував ситуацію в мікст-зоні. За його словами, душові в готелі були кращими, ніж ті, що пропонував стадіон у Баку. На запитання, чи не була причиною надто холодна вода, функціонер відповів, що проблемою була не вона, а саме приміщення. Коли журналісти попросили уточнити, що саме було не так, спортивний директор додав: «Можете самі здогадатися. Душова зона тут не надто шикарна».

Інші проблеми з бакинським стадіоном

Олімпійський стадіон у Баку, відкритий у березні 2015 року, регулярно приймає матчі національної збірної Азербайджану та європейські поєдинки. Водночас арена вже стикалася з певними викликами: у середині 2026 року стадіон критикували через стан газону та проблеми з доглядом, що змусило провести масштабні роботи з відновлення поля перед єврокубковим сезоном.

Окрім того, через сильні зливи раніше цього ж року під час проведення інших міжнародних заходів фіксувалися локальні підтоплення прилеглої території, а представники УЄФА у вересні та жовтні 2026 року проводили додаткові інспекції, аби перевірити готовність арени до матчів Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що через назву стадіону у Кам’янці-Подільському розгорівся скандал.