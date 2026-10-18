«Полісся» вдесятьох переграло «Динамо» в топ-матчі УПЛ

«Полісся» закріпилось на другій позиції турнірної таблиці

18 жовтня відбувся матч де'ятого туру чемпіонату України між «Поліссям» та київскьим «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Грали команди на стадіоні «Центральний» у місті Житомир.

Вже на 5-й хвилині гри госопдарі залишились вдесятьох: червону картку за фол отримав голкіпер Олег Кудрик. За 14 хвилин після цього уперед гостей виві Тарас Михавко. Після цього кияни не забивали.

На перерву команди пішли за рівного рахунку, точний удар по воротах Нещерета наніс Ігор Краснопір. У другому таймі він відзначився ще двома гоалм та приніс своїй команді перемогу та три очки.

На 90+1-й хвилині гри у Житомирській області пролунала повітряна тривога, яка понад годину не давала футболістам повернутись на поле та дограти матч.

«Полісся» має в своєму активі 22 очки та посідає друге місце таблиці. «Динамо» за дев'ять утрів заробило 16 очок та йде третым, маючи гру у запасі.

УПЛ. 9-й тур

«Полісся» – «Динамо» – 3:1

Голи: Краснопір, 26, 67 (пенальті), 75 – Михавко, 19

Вилучення: Кудрик, 5

До слова, «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі – гірники залишаються лідером турнірної таблиці УПЛ.

Раніше «Кудрівка» сенсаційно розгромила «Буковину» у поєдинку УПЛ.