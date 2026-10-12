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Середняк чемпіонату Іспанії змінив тренера після п'ятиматчевої серії без перемог

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Середняк чемпіонату Іспанії змінив тренера після п'ятиматчевої серії без перемог
Ягоба Аррасете повернувся на «Ель-Садар»
фото: EFE

Скромний колектив не перемагав із літа

«Осасуна» з іспанської Памплони призначила Ягобу Аррасете головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Місцевий фахівець повернувся на посаду. Він працював із «червоними» в 2018-2024 роках. Аррасете замінив Луїса Мігеля Раміса, під керівництвом якого «Осасуна» програла чотири з останніх п'яти поєдинків.

Новий керманич памплонців залишався без роботи з лютого. Тоді його відправила у відставку «Мальорка». Також Аррасете раніше працював із «Нумансією», сан-себастьянським «Реал Сосьєдадом», «Ельгойбаром» і «Берріатуа». Найвище досягнення фахівця – фінал Кубка Іспанії 2022/23.

«Осасуна» після восьми турів іде на 16-й сходинці Ла Ліги. «Червоні» набрали вісім очок і на три пункти випереджають зону вильоту. Аррасете вдруге дебютуватиме на посаді 18 жовтня у поєдинку проти сантандерського «Расінга».

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол тренер Ла Ліга

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