Тріо українців повернулося до тренувань «Полісся»

Олександр Андрієвський став важливою фігурою у Житомирі

Провідні виконавці покинули лазарет «поліських вовків»

Три футболісти відновили заняття в загальній групі житомирського «Полісся». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

До обойми Руслана Ротаня повернулися воротар Євген Волинець, оборонець Борис Крушинський та півзахисник Олександр Андрієвський. Найдовше «поліські вовки» чекали на повернення основного кіпера. Він не виходив на поле з весни.

П'ять поєдинків «Полісся» у всіх турнірах пропустив Крушинський. Раніше оборонець встиг зіграти п'ять матчів загалом, у яких оформив один асист. Натомість за плечима Андрієвського вісім поєдинків у Прем'єр-лізі та Лізі конференцій (один гол, один асист).

«Полісся» у прийдешньому турі УПЛ зустрінеться з чернівецькою «Буковиною». Матч запланований на неділю, 11 жовтня. Поєдинок відбудеться у Кам'янці-Подільському.

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.