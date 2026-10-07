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Фанати під виглядом преси: білоруси обурливо обійшли бан від УЄФА у матчі проти Фінляндії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Фанати під виглядом преси: білоруси обурливо обійшли бан від УЄФА у матчі проти Фінляндії
УЄФА дозволяє Білорусі брати участь у футбольних турнірах на рівні збірних, однак з серйозними обмеженнями
фото: Anssi Karjalainen

Через повномасштабне вторгнення Білорусь не має права грати домашні матчі з глядачами

Матч Ліги націй між Фінляндією та Білоруссю в Будапешті мав пройти за порожніх трибун, однак регламентована відсутність уболівальників не завадила кільком білоруським журналістам обійти заборону та порушити правила від УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Після стартового свистка троє білоруських представників ЗМІ почали поводитися не лише як журналісти. Вони голосно реагували на рішення арбітра та порушення правил з боку фінських футболістів. У першому таймі ситуація взагалі вийшла за межі звичайної роботи преси – журналісти почали виконувати заряд на підтримку збірної Білорусі. Через це медіасектор фактично став місцем підтримки команди, хоча за умовами матчу вболівальників на стадіоні не мало бути.

Особливо активно вони відреагували вже на 15-й секунді зустрічі. Саме тоді Білорусь забила єдиний гол матчу та вийшла вперед. Фінляндія так і не змогла відповісти. За два матчі проти Білорусі команда не забила жодного м'яча, а поразка в Будапешті стала для неї серйозною невдачею.

У тому матчі фіни створили лише кілька небезпечних моментів. Найкращі нагоди мали Адріан Сванбек, який пробивав головою з кута штрафного майданчика, та Ойва Юккола після стрімкого проходу флангом. Водночас голкіпер Білорусі Федір Лапухов загалом не мав багато роботи.

Через поразку Фінляндія втратила лідерство у групі. Команда була близькою до того, щоб зберегти перше місце, однак переможний гол Албанії у матчі із Сан-Марино змінив турнірне становище. Тепер фіни посідають лише третє місце.

Нагадаємо, що Україна вимагала перенести матч Фінляндії проти Білорусі у Лізі націй. Посол України у Фінляндії Михайло Видойник розповів Helsingin Sanomat, що українське посольство направило ноту до Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Теги: Білорусь Фінляндія Ліга націй футбол

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Футбол

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