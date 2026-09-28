Грузія – Україна: де дивитися гру Ліги націй з футболу

Україна з перемоги стартувала в Лізі націй

Україна зіграє з Грузією на виїзді сьогодні, 28 вересня, о 19.00 за київським часом

Грузія стане наступним суперником збірної України з футболу в Лізі націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Грузія – Україна

Матч Грузія – Україна відбудеться сьогодні, 28 вересня, в Тбілісі. Прийме поєдинок столичний стадіон «Динамо-Арена» імені Боріса Пайчадзе. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом.

Наживо поєдинок Грузія – Україна покаже медіасервіс Megogo.

Заявка збірної України на гру з Грузією

Георгій Єрмаков, Дмитро Різник, Анатолій Трубін, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Валерій Бондар, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Данило Сікан, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Піхальонок, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Зубков, Максим Хлань, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.

Як повідомлялося, Україна з перемоги стартувала в Лізі націй.

На початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались.