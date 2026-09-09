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Лідер «Реала» відмовився від виступів за європейську збірну

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Лідер «Реала» відмовився від виступів за європейську збірну
Тібо Куртуа вирішив узяти паузу з «червоними дияволами»
фото: EFE

Ветеран вирішив зосередитися на клубному футболі

Голкіпер мадридського «Реала» Тібо Куртуа не захищатиме кольори національної команди Бельгії у новому сезоні Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sporza.

Досвідчений воротар провів розмову з новим керманичем «червоних дияволів» Марком ван Боммелем. Він сповістив тренера про рішення зосередитися на виступах за «вершкових» восени. Виклик у збірну Куртуа готовий прийняти лише в разі кадрової кризи.

«Я ухвалив рішення не грати весь сезон Ліги націй зі збірною Бельгії. Якщо тренер команди не матиме проблем із травмами – тоді я можу бути викликаний у винятковому порядку. Це також означає, що я не гратиму в потенційному Фіналі чотирьох», – заявив кіпер.

Водночас Куртуа готовий конкурувати за місце в рамці «червоних дияволів» у кваліфікації до Євро-2028. Щоправда, ван Боммель попередив воротаря, що роль основного йому не буде гарантована. Сам Куртуа погодився, що не може спрогнозувати наперед свій рівень форми.

Голкіпер дебютував у збірній Бельгії в 2011 році. З тих пір він провів у лавах національної команди 115 матчів. Куртуа – учасник чотирьох чемпіонатів світу та двох європейських першостей. Зокрема, воротар завоював «бронзу» Мундіалю-2018.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: ФК Реал (Мадрид) Ла Ліга Тібо Куртуа НОВИНИ ФУТБОЛУ

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