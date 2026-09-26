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Ліга націй: Грузія змінила головного тренера перед грою з Україною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ліга націй: Грузія змінила головного тренера перед грою з Україною
Саньоль очолював збірну Грузії з лютого 2021 року
фото: Федерація футболу Грузії

Рамаз Сванадзе замінить на посаді головного тренера француза Віллі Саньоля

Грузинський спеціаліст Рамаз Сванадзе очолить національну збірну Грузії з футболу до кінця 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію футболу Грузії.

Сванадзе замінить на посаді головного тренера француза Віллі Саньоля.

Саньоль очолював збірну Грузії з лютого 2021 року. За цей період національна команда провела 57 матчів. Під керівництвом Саньоля збірна Грузії досягла історичного успіху. У 2024 році команда вперше зіграла у фінальній стадії Чемпіонату Європи, де їй вдалося подолати груповий етап.

Рамаз Сванадзе раніше очолював збірну Грузії U21 та двічі брав участь у фінальних етапах Чемпіонату Європи з молодіжною командою.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.

Як повідомлялося, на початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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