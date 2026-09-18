Англійський клуб випустив проблемну форму до вшанування трагічної авіакастрофи

«Оксфорд Юнайтед» одразу ж вибачився за запуск невдалої колекції

Англійський футбольний клуб «Оксфорд Юнайтед» перепросив за запуск колекції одягу з написом United 93, яка з’явилася у продажу через тиждень після 25-ї річниці терактів 11 вересня. Про це повідомляє «Главком».

До лінійки Campus Collection, за інформацією ЗМІ, увійшли джерсі в стилі американського футболу та бейсболу з написом United 93. Він збігається з назвою рейсу United Airlines Flight 93, захопленого терористами «Аль-Каїди» 11 вересня 2001 року. Тоді пасажири та члени екіпажу літака спробували чинити опір нападникам. У результаті літак розбився в сільській місцевості штату Пенсильванія, не досягнувши передбачуваної цілі у Вашингтоні, якою, ймовірно, була будівля Капітолія. Загалом унаслідок терактів загинули майже 3000 людей.

У клубі заявили, що колекцію випустили 18 вересня, не усвідомлюючи історичного контексту та асоціацій, пов’язаних із написом. Представники «Оксфорд Юнайтед» визнали, що одяг не мав потрапити у продаж. «Оксфорд Юнайтед щиро перепрошує за нещодавній запуск Campus Collection. Лінійку випустили без розуміння історичного контексту та асоціацій. Вона не мала дійти до продажу, і ми повністю беремо на себе відповідальність за відсутність належної перевірки», – йдеться в заяві клубу.

Команда повідомила, що негайно прибрала колекцію з продажу та перегляне процедури затвердження продукції, щоб подібна ситуація не повторилася. «Оксфорд Юнайтед» також вибачився за можливі образи, яких завдав цей інцидент.

Нагадаємо, що тренер «Мілана» потрапив у скандал через порівняння гри команди з авіакатастрофою. «Я думаю, що ми маємо вдосконалюватися на кожному тренуванні. Я очікую, що мої гравці це розуміють. Це як коли трапляється авіакатастрофа – ви вчитеся чомусь із цього», – сказав Рубен Аморім.