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Україна вимагає перенести матч Фінляндії проти Білорусі у Лізі націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна вимагає перенести матч Фінляндії проти Білорусі у Лізі націй
Українська сторона незадоволена тим, що матч проти Білорусі пройде на території Фінляндії
фото: Karoliina Vuorenmäki

Посол України у Фінляндії Михайло Видойник звернувся з проханням провести матч проти Білорусі не у Фінляндії

Україна направила Фінляндії дипломатичну ноту через проведення матчу чоловічих збірних Фінляндії та Білорусі в Гельсінкі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське видання Helsingin Sanomat.

Команди мають зустрітися 29 вересня в межах Ліги націй. Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Через це посол України у Фінляндії Михайло Видойник розповів Helsingin Sanomat, що українське посольство направило ноту до Міністерства закордонних справ Фінляндії. У відомстві підтвердили отримання документа, датованого 19 серпня.

«Я й надалі сподіваюся, що матч між Фінляндією та Білоруссю можна було б провести хоча б не на території Фінляндії», – заявив дипломат.

Фінський футбольний союз у березні ухвалив рішення провести поєдинок із Білоруссю на нейтральному полі за межами країни. Проте через два місяці організація змінила свою позицію та оголосила про проведення матчу на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Однак усі кошти від продажу квитків фінська сторона планує передати на підтримку України.

Водночас Видойник вважає, що цей крок не виправдовує проведення матчу на фінській території. «Дорога до пекла вимощена добрими намірами», – сказав український посол, коментуючи рішення фінської сторони.

Нагадаємо, що футбольні Ліга націй та Чемпіонат Європи отримали транслятора в Україні. Медіасервіс Megogo виграв тендер на трансляцію в Україні циклу турнірів національних команд Спілки європейських  футбольних асоціацій (УЄФА) на 2026-2028 роки.

Теги: Білорусь посол Ліга націй Фінляндія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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