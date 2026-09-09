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Невиїзний «Арсенал». Англійський клуб застряг у Великій Британії перед матчем Ліги чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Невиїзний «Арсенал». Англійський клуб застряг у Великій Британії перед матчем Ліги чемпіонів
«Арсенал» дістався до Італії лише увечері вівторка, отримавши менш ніж добу на підготовку до поєдинку
фото: Daily Mail

Команді довелося пропустити передматчеву пресконференцію через затримку рейсів

Підготовка «Арсенала» до матчу Ліги чемпіонів проти «Наполі» зазнала серйозних змін через масштабні перебої в роботі британських аеропортів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Транспортний колапс у Великій Британії

Команда Мікеля Артети мала вилетіти до Італії напередодні поєдинку, однак через технічний збій у системі управління повітряним рухом рейс затримали. Через проблеми з авіадиспетчерською системою у вівторок у більшості великих аеропортів Великої Британії були призупинені польоти. Загалом скасували близько 300 рейсів, що вплинуло на тисячі пасажирів.

Серед них опинився і «Арсенал»: запланована на вівторок вечір пресконференція Артети була скасована, а команда залишалася на тренувальній базі в Лондоні Колні до вирішення проблеми. Лише близько 18:30 за британським часом клуб повідомив, що футболісти сіли на літак. Очікується, що до Неаполя команда прибуде близько 21:30 за місцевим часом, що істотно скоротить час на відпочинок перед матчем.

Національна служба повітряного руху Великої Британії заявила, що виявила проблему у системі обробки польотів та вже впровадила виправлення. Водночас у службі попередили, що для повного відновлення роботи знадобиться певний час. Причину збою не уточнили, але зазначили, що наразі немає ознак кібератаки.

Підсилення для «Арсенала»

Водночас «Арсенал» отримав хорошу новину напередодні матчу. До заявки команди має повернутися захисник Юррієн Тімбер, який тривалий час відновлювався після травми. Востаннє нідерландець виходив на поле у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ у травні. 

Виступаючи на пресконференції перед матчем Прем'єр-ліги проти «Челсі» в неділю, Артета позитивно оцінив ситуацію щодо Тімбера та натякнув, що його повернення не за горами. «Журрієн зараз у справді гарній формі, він кілька тижнів на полі та тренується з нами, тож він у справді гарному стані», – сказав Артета. 

Нагадаємо, що «Арсенал» підготував новий контракт для лідера команди. «Каноніри» запропонували хавбеку контракт до літа 2031 року. Англієць став центральною фігурою у тактичних побудовах Мікеля Артети. Він входить у довгострокові плани столичного гранда.

Теги: літак НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів

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