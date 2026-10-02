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Україна – Північна Ірландія: де дивитися гру Ліги націй з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Північна Ірландія: де дивитися гру Ліги націй з футболу
Наживо поєдинок Україна – Північна Ірландія покаже медіасервіс Megogo

Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві

Північна Ірландія стане наступним суперником збірної України з футболу в Лізі націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Україна – Північна Ірландія

У п’ятницю, 2 жовтня, збірна України проведе домашній матч третього туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Гра відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві, початок – о 21:45 за київським часом.

Наживо поєдинок Україна – Північна Ірландія покаже медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27.

Хід гри Грузія – Україна

У дебюті суперники обмінялися гострими моментами. Кітеішвілі розім'яв Трубіна ударом по центру воріт. У відповідь Пономаренко відправив м'яч поруч із дальньою стійкою після закидання на лівий кут штрафного з глибини.

У середині тайму голкіпер збірної України оформив повноцінний сейв. Цього разу Трубін у класному стрибку зреагував на постріл Чакветадзе з відскоку після стандарту. А перед перервою Зубков змусив попрацювати Мамардашвілі ударом із лінії штрафного.

У другій половині Грузія продовжила грати першим номером. Утім, здебільшого випади «хрестоносців» завершувалися на підступах до штрафного завдяки вмілим діям українських оборонців. А коли на 63-й хвилині ці редути господарі здолали, то удар Кварацхелії парирував Трубін.

Зрештою, суперники завершили матч без голів.

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Теги: футбол Ліга націй

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