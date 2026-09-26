Збірна Алжиру вигнала зі складу зірку чемпіонату Англії

Футболіст із ганьбою повертається на Туманний Альбіон

Національна команда Алжиру завчасно попрощалася з оборонцем англійського «Манчестер Сіті» Раяном Аїтом-Нурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Алжирської федерації футболу.

Тренерський штаб «лисів пустелі» не розраховує на легіонера щонайменше в цю міжнародну паузу. У таборі збірної Алжиру спалахнув конфлікт між оборонцем і тренерський штабом національної команди. Аїт-Нурі відмовився від виходу на заміну в поєдинку відборі до Кубка африканських націй проти Замбії (3:1).

Зірковий футболіст розпочав матч на лаві запасних. Він готувався вийти на поле, але повернувся на «банку» після другого забитого м'яча Алжиру. Тренери попросили Аїта-Нурі відновити розминку, але той відмовився і на поле так і не вийшов.

Рішення залишити оборонця в запасі пов'язане з браком ігрової практики в легіонера на старті сезону. Наразі він провів два поєдинки за «Манчестер Сіті» в усіх турнірах, у яких оформив три результативні передачі. Головний тренер алжирської збірної Брахім Хемдані вирішив відправити Аїта-Нурі додому.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.