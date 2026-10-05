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Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд постане перед судом

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд постане перед судом
Джордан Пікфорд є основним голкіпером збірної Англії
фото: Інстаграм Джордана Пікфорда

Британський голкіпер не відреагував на наказ поліції зупинитися 

Воротар збірної Англії та «Евертона» Джордан Пікфорд постане перед судом через перевищення швидкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Серйозне покарання для пікфорда

Інцидент стався 14 квітня в Нотсфорді. 32-річний Пікфорд перебував за кермом свого Lamborghini Urus і, за даними поліції, футболіст рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (80 км/год) на ділянці, де дозволено їхати не швидше 30 миль/год (48 км/год).

Поліцейський Сесіл Рікардо, який виїжджав із поліцейської дільниці в Нотсфорді, помітив автомобіль Пікфорда після небезпечного маневру. За його словами, Lamborghini проігнорував лінію «дати дорогу» та виїхав на Toft Road, через що два автомобілі змушені були різко загальмувати, щоб уникнути зіткнення.

Після цього правоохоронець увімкнув проблискові маячки та сирену і почав переслідування. У своїй заяві він зазначив, що на одному з відрізків дороги його службовий автомобіль рухався зі швидкістю 50 миль/год, однак Lamborghini все одно поступово віддалявся.

Спочатку Пікфорд не реагував на сигнали поліції, але невдовзі зупинився. Футболіст підтвердив свою особу, після чого правоохоронець склав протокол за недбале керування автомобілем.

Чи з'явиться футболіст у суді?

Поліція офіційно висунула Пікфорду обвинувачення 23 вересня за спрощеною процедурою. Воротар визнав провину, однак попросив розглянути справу в суді, щоб особисто надати пояснення щодо обставин порушення.

За недбале керування автомобілем Пікфорду може загрожувати позбавлення водійських прав. Якщо суд не застосує таке покарання, футболісту можуть нарахувати від трьох до дев'яти штрафних балів. Дата засідання в магістратському суді Воррінгтона поки не призначена.

Нині Пікфорд перебуває у розташуванні збірної Англії. Він зіграв у воротах команди в суботньому матчі, в якому англійці розгромили Хорватію з рахунком 7:0. На рахунку 32-річного голкіпера вже 91 матч за національну збірну.

Нагадаємо, що форварду збірної Англії та саудівського «Аль-Ахлі» Айвену Тоуні висунули офіційні звинувачення у нападі із заподіянням тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Теги: футбол суд автомобіль навколофутбол

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