Голанд відтворив у забігайлівці створений штучним інтелектом вірусний мем

Ерлінг Голанд готовий посміятися над собою

Ютубер MrBeast склав компанію норвезькому футболісту

Форвард англійського «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд влаштував веселу колаборацію з американським блогером Джеймсом MrBeast Дональдсоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram ютубера.

Бомбардир подарував своїм шанувальникам новий мем. Разом із Дональдсоном він відтворив ролик, у якому псевдоГоланд «наминає» китайську їжу в забігайлівці та лякається власного відображення у дзеркалі. Відео завірусилося під час Чемпіонату світу 2026.

Оригінал ролика відшукали в китайському сегменті інтернету. Місцевий комік розіграв сценку, в якій працівник спокійно їсть після зміни. А потім він випадково помічає замурзане обличчя у дзеркалі та лякається самого себе. Профіль футболіста додали «згори» допомогою технології заміни обличчя.

Тепер справжній Голанд відтворив ролик. На відео він разом із MrBeast їсть у закладі харчування, а потім лякається власного відображення у дзеркалі. Отже, популярний мем отримав живу версію.

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До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.