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Україна проведе у Словаччині плейоф відбору жіночого Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна проведе у Словаччині плейоф відбору жіночого Чемпіонату світу з футболу
Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 13 жовтня

Україна продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість

Жіноча збірна України з футболу визначилася із місцем проведення домашнього матчу проти збірної Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться 13 жовтня на стадіоні «Футбольна арена Кошиці» (Кошиці, Словаччина).

Розклад матчів жіночої збірної України у першому раунді плейоф відбору Чемпіонату світу

9 жовтня

  • 19:00, Словаччина – Україна

13 жовтня

  • 18:00, Україна – Словаччина

Переможець протистояння вийде у другий і останній раунд плейоф, в якому зустрінеться із переможцем пари Греція – Англія. 

Нагадаємо, футболісти «Реала» та «Ельче» перед матчем шостого туру Ла Ліги взяли участь в акції на підтримку жителів Сеути.

Гравці вийшли на поле у ​​футболках з написом «Todos somos Caballas», що дослівно можна перекласти як «Всі ми – скумбрії». У Іспанії «скумбріями» називають уродженців Сеути.

Однак Кіліан Мбаппе, Вінісіус та Ібраїма Конате одягли футболки лише наполовину, через що напис був майже непомітний. Крім того, Мбаппе та Вінісіус ще до рукостискання із суперниками зняли футболки.

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Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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