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Бронзовий призер Чемпіонату світу 2026 нарешті приєднається до тренувань «Інтера» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бронзовий призер Чемпіонату світу 2026 нарешті приєднається до тренувань «Інтера» – ЗМІ
Джед Спенс досі не дебютував за «нерадзуррі»
фото: EFE

Півфіналіст Мундіалю пропустив усю передсезонну підготовку

Оборонець збірної Англії Джед Спенс наступного тижня поповнити основну обойму міланського «Інтера». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Pazza di Fanta.

Англієць перейшов у лави «нерадзуррі» в середині серпня. «Інтер» віддав за нього 30 млн євро лондонському «Тоттенгему». Спенс уклав із італійським грандом контракт на п'ять років.

З тих пір оборонець займався індивідуально. Спершу обмеження були пов'язані з отриманим на Мундіалі-2026 ушкодженням. Згодом він набирав оптимальні фізичні кондиції.

Спенс у минулому сезоні провів 44 поєдинки в усіх турнірах. Результативними діями англієць не відзначився. Натомість на Чемпіонаті світу він зіграв вісім матчів.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК Інтер (Мілан)

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