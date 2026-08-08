Гравець Чемпіонату світу з футболу постане в суді: деталі скандалу

Футболіст потрапив у великий скандал на початку грудня 2025 року

Форварду збірної Англії та саудівського «Аль-Ахлі» Айвену Тоуні висунули офіційні звинувачення у нападі із заподіянням тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Початок судового процесу

За інформацією Скотленд-Ярду, кримінальна справа пов'язана з інцидентом, який стався в ніч на 6 грудня 2025 року в одному із закладів у центрі Лондона за адресою 100 Wardour Street у районі Сохо. Офіційне звинувачення 30-річному футболісту вручили 31 липня 2026 року після тривалого розслідування Столичної поліції Лондона. Перше судове засідання у справі призначене на 24 вересня у Вестмінстерському магістратському суді.

Розгляд відбудеться лише за два дні до матчу Ліги націй між збірними Англії та Іспанії на «Вемблі». Представник Тоуні заявив, що футболіст шокований висунутими звинуваченнями, однак повністю співпрацює зі слідством і має намір у суді довести свою невинуватість. Правоохоронці зазначають, що травми потерпілого не становили загрози для життя.

Це не перший серйозний скандал у кар'єрі футболіста поза безпосередньо футбольним полем. У сезоні 2023/24 Тоуні відбував восьмимісячну дискваліфікацію, накладену Футбольною асоціацією Англії, за порушення правил щодо ставок на спорт.

Неочікуваний виступ футболіста на світовій першості

Звинувачення були оголошені невдовзі після повернення Тоуні зі складу збірної Англії на Чемпіонаті світу 2026. Нападник на турнірі вийшов на заміну наприкінці півфіналу проти Аргентини, який англійці програли з рахунком 1:2, а згодом розпочав у стартовому складі матч за третє місце проти Франції. У тій зустрічі Англія здобула результативну перемогу 6:4.

На клубному рівні Тоуні з 2024 року виступає за «Аль-Ахлі» в Саудівській Про-лізі. До переїзду на Близький Схід він грав за «Брентфорд», забивши 36 голів у 85 матчах англійської Прем'єр-ліги. Тепер остаточне рішення щодо нового інциденту має ухвалити суд. До завершення розгляду справи звинувачення проти футболіста не означають встановлення його вини.

Нагадаємо, що очільник футболу Йорданії звинуватив президента ФІФА Інфантіно в шантажі.