Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гравець Чемпіонату світу з футболу постане в суді: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Гравець Чемпіонату світу з футболу постане в суді: деталі скандалу
Англієць не вперше потрапляє до скандалів
фото: PA Wire

Футболіст потрапив у великий скандал на початку грудня 2025 року

Форварду збірної Англії та саудівського «Аль-Ахлі» Айвену Тоуні висунули офіційні звинувачення у нападі із заподіянням тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Початок судового процесу

За інформацією Скотленд-Ярду, кримінальна справа пов'язана з інцидентом, який стався в ніч на 6 грудня 2025 року в одному із закладів у центрі Лондона за адресою 100 Wardour Street у районі Сохо. Офіційне звинувачення 30-річному футболісту вручили 31 липня 2026 року після тривалого розслідування Столичної поліції Лондона. Перше судове засідання у справі призначене на 24 вересня у Вестмінстерському магістратському суді.

Розгляд відбудеться лише за два дні до матчу Ліги націй між збірними Англії та Іспанії на «Вемблі». Представник Тоуні заявив, що футболіст шокований висунутими звинуваченнями, однак повністю співпрацює зі слідством і має намір у суді довести свою невинуватість. Правоохоронці зазначають, що травми потерпілого не становили загрози для життя.

Це не перший серйозний скандал у кар'єрі футболіста поза безпосередньо футбольним полем. У сезоні 2023/24 Тоуні відбував восьмимісячну дискваліфікацію, накладену Футбольною асоціацією Англії, за порушення правил щодо ставок на спорт.

Неочікуваний виступ футболіста на світовій першості

Звинувачення були оголошені невдовзі після повернення Тоуні зі складу збірної Англії на Чемпіонаті світу 2026. Нападник на турнірі вийшов на заміну наприкінці півфіналу проти Аргентини, який англійці програли з рахунком 1:2, а згодом розпочав у стартовому складі матч за третє місце проти Франції. У тій зустрічі Англія здобула результативну перемогу 6:4.

На клубному рівні Тоуні з 2024 року виступає за «Аль-Ахлі» в Саудівській Про-лізі. До переїзду на Близький Схід він грав за «Брентфорд», забивши 36 голів у 85 матчах англійської Прем'єр-ліги. Тепер остаточне рішення щодо нового інциденту має ухвалити суд. До завершення розгляду справи звинувачення проти футболіста не означають встановлення його вини.

Нагадаємо, що очільник футболу Йорданії звинуватив президента ФІФА Інфантіно в шантажі

Теги: Англія скандал розслідування НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Браїм Діас отримав нагоду повернутися в Серію A
«Мілан» підібрав двох кандидатів на роль атакувального півзахисника – ЗМІ
3 серпня, 11:28
Мальдера зазначив, що Барезі з честю захищав кольори «Мілана»
Тренер збірної України Мальдера щемливо відреагував на смерть легенди «Мілана»
1 серпня, 14:28
«Насінники» не пропустили від міцної команди
ЛНЗ дебютував у єврокубках матчем проти «Гента» в кваліфікації Ліги конференцій
23 липня, 23:22
Житомиряни не втримали переможний рахунок
«Полісся» влаштувало гольову феєрію з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій
23 липня, 22:58
Попри хайп з боку російських ЗМІ, 10-річна Єсенія Міхєєва живе у США
Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку
23 липня, 19:43
Ліонель Скалоні засмучений на післяматчевій пресконференції після поразки у фіналі ЧС-2026
В Аргентині визначились, хто тренуватиме збірну після поразки на мундіалі
21 липня, 12:09
Владислав Лупашко (ліворуч) не всім до вподоби в Гданську
Одного прізвища достатньо. Польські фанати «згоріли» через призначення тренера-українця
9 липня, 23:30
Виправна колонія №7 у селищі Пакіно Володимирської області РФ, де утримують українських військовополонених і цивільних
Журналісти ідентифікували «Коновала»: лікаря, який катував бранців
9 липня, 23:20
Назар Волошин і Томаш Кендзьора готові до єврокубків
«Динамо» – «Універсітатя Клуж». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги Європи Реклама
9 липня, 12:25

Новини

ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Пішов з життя батько Ліонеля Мессі
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Ймовірна коханка Інфантіно отримувала від УЄФА солідні виплати – ЗМІ
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Легендарний гравець «Манчестер Юнайтед» отримав дивну заборону
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
Усик вперше озвучив причину, через яку сини не ходять на його бої
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті
«Барселона» скасувала товариський матч у Марокко через міграційну кризу в Сеуті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua