Мессі та Каземіро принесли «Інтеру Маямі» черговий трофей

«Чаплі» перемогли в одноматчевому турнірі

Американський «Інтер Маямі» переграв мексиканський «Крус Асуль» (2:0) в Campeones Cup. Про це повідомляє «Главком».

Флоридці оформили по голу в кожному з таймів. Повели в рахунку «чаплі» в середині першої половини. У затяжній атаці Суарес виконав навіс від лінії поля, а Мессі головою відправив м'яч у сітку.

Другий гол «Інтер Маямі» оформив під завісу поєдинку. Цього разу підопічні Кілі Гонсалеса скористалися стандартом. Мессі виконав кутовий з лівого флангу, а Каземіро головою класно спрямував м'яч за лінію.

Campeones Cup – щорічний турнір, у якому зустрічаються чинний володар Кубка МЛС і чинний чемпіон Мексики. Змагання проводять з 2018 року. Офіційного статус ФІФА та КОНКАКАФ турніру так і не надали.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.