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«Барселона» розтрощила «Феєнорд» на старті основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» розтрощила «Феєнорд» на старті основного раунду Ліги чемпіонів
Рафінья оформив дубль у дощовому протистоянні
фото: EFE

Чемпіон Іспанії легко розібрався із суперником

Іспанська «Барселона» переграла роттердамський «Феєнорд» (5:1) у стартові турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Барселона» в новому сезоні стартувала з чотирьох перемог у Ла Лізі. Зокрема, два тижні тому підопічні Гансі Фліка розібралися з мадридським «Райо Вальєкано» (5:2). По дублю оформили нападник Рафінья і вінгер Ямаль, а ще один забитий м'яч виявився автоголом оборонця Лежена. А минулої неділі каталонці розтрощили «Валенсію» (5:0). Голами відзначилися ті ж Ямаль (дубль) і Рафінья, а їхній заспів підтримали хавбеки Лопес і Педрі.

Без поразок іде й «Феєнорд». Щоправда, команда Джованні ван Бронкхорста в Ередивізі тричі перемогла та два матчі звела внічию. Два тижні тому роттердамці розійшлися миром із «Ден Гаагом» (2:2). Забиті м'ячі до свого активу записали вже проданий форвард Уеда та вінгер Хадж Мусса. Зате минулої суботи віцечемпіон Нідерландів здолав «Неймеген» (3:1). Голи оформили хавбек Зехіел, а також нападники Валенте та Схакен.

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Перебіг подій

Розпочали команди під супровід зливи. Однак, ця обставина не завадила господарям оформити швидкий гол. Ямаль у дотик віддав на Рафінью, а той втік від одного оборонця, елегантно прибрав іншого та влучно пробив.

Незабаром «Барса» ледь не подвоїла перевагу. Проте, Ольмо з-за меж штрафного пробив по центру воріт. Зате на екваторі тайму Адеємі отримав м'яч на лівому фланзі, змістився до півкола штрафного та елегантно поклав у дальній кут.

Лише другий пропущений додав нідерландському гранду сміливості. Спершу Зехіел із відскоку відправив м'яч повз ворота, а згодом Хадж Мусса з гострого кута поцілив у кіпера. У складі господарів змарнували нагоди Ямаль (мимо воріт) і Канселу (стійка).

Після перерви «Барселона» продовжила контролювати ситуацію. Ось м'яч лише трохи розминувся з кутом воріт після обвідного удару Адеємі. А згодом Рафінья після розрізної передачі Педрі розібрався з Ернстом.

«Феєнорд» зусиллями Феррі швидко розмочив рахунок, але гол скасували через офсайд у Зехіела. Тож «Барса» продовжила тероризувати оборону роттердамців. Зокрема, дальній постріл Лопеса з-під стійки витягнув голкіпер.

Зрештою, допоміг «блаугранас» стандарт. Ямаль зі штрафного в зоні півкола «прошив» стінку з футболістів суперника пострілом під стійку. Щоправда, цього разу нідерландський гранд відразу відповів легітимним голом – Стейн замкнув дальню стійку після передачі Боржеша.

Та останнє слово було за господарями. Перший гол у футболці «Барселони» оформив Жезус. Бразилець головою переправив м'яч у сітку після навісу Ямаля – 5:1 у підсумку.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, перший тур

«Барселона» – «Феєнорд» – 5:1

  • Голи: Рафінья, 3, 57, Адеємі, 22, Ямаль, 77, Жезус, 85 – Стейн, 82

Standings provided by Sofascore

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК «Феєноорд»

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