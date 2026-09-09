«Барселона» розтрощила «Феєнорд» на старті основного раунду Ліги чемпіонів

Чемпіон Іспанії легко розібрався із суперником

Іспанська «Барселона» переграла роттердамський «Феєнорд» (5:1) у стартові турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Барселона» в новому сезоні стартувала з чотирьох перемог у Ла Лізі. Зокрема, два тижні тому підопічні Гансі Фліка розібралися з мадридським «Райо Вальєкано» (5:2). По дублю оформили нападник Рафінья і вінгер Ямаль, а ще один забитий м'яч виявився автоголом оборонця Лежена. А минулої неділі каталонці розтрощили «Валенсію» (5:0). Голами відзначилися ті ж Ямаль (дубль) і Рафінья, а їхній заспів підтримали хавбеки Лопес і Педрі.

Без поразок іде й «Феєнорд». Щоправда, команда Джованні ван Бронкхорста в Ередивізі тричі перемогла та два матчі звела внічию. Два тижні тому роттердамці розійшлися миром із «Ден Гаагом» (2:2). Забиті м'ячі до свого активу записали вже проданий форвард Уеда та вінгер Хадж Мусса. Зате минулої суботи віцечемпіон Нідерландів здолав «Неймеген» (3:1). Голи оформили хавбек Зехіел, а також нападники Валенте та Схакен.

Реклама. 21+ Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Перебіг подій

Розпочали команди під супровід зливи. Однак, ця обставина не завадила господарям оформити швидкий гол. Ямаль у дотик віддав на Рафінью, а той втік від одного оборонця, елегантно прибрав іншого та влучно пробив.

Незабаром «Барса» ледь не подвоїла перевагу. Проте, Ольмо з-за меж штрафного пробив по центру воріт. Зате на екваторі тайму Адеємі отримав м'яч на лівому фланзі, змістився до півкола штрафного та елегантно поклав у дальній кут.

Лише другий пропущений додав нідерландському гранду сміливості. Спершу Зехіел із відскоку відправив м'яч повз ворота, а згодом Хадж Мусса з гострого кута поцілив у кіпера. У складі господарів змарнували нагоди Ямаль (мимо воріт) і Канселу (стійка).

Після перерви «Барселона» продовжила контролювати ситуацію. Ось м'яч лише трохи розминувся з кутом воріт після обвідного удару Адеємі. А згодом Рафінья після розрізної передачі Педрі розібрався з Ернстом.

«Феєнорд» зусиллями Феррі швидко розмочив рахунок, але гол скасували через офсайд у Зехіела. Тож «Барса» продовжила тероризувати оборону роттердамців. Зокрема, дальній постріл Лопеса з-під стійки витягнув голкіпер.

Зрештою, допоміг «блаугранас» стандарт. Ямаль зі штрафного в зоні півкола «прошив» стінку з футболістів суперника пострілом під стійку. Щоправда, цього разу нідерландський гранд відразу відповів легітимним голом – Стейн замкнув дальню стійку після передачі Боржеша.

Та останнє слово було за господарями. Перший гол у футболці «Барселони» оформив Жезус. Бразилець головою переправив м'яч у сітку після навісу Ямаля – 5:1 у підсумку.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, перший тур

«Барселона» – «Феєнорд» – 5:1

Голи: Рафінья, 3, 57, Адеємі, 22, Ямаль, 77, Жезус, 85 – Стейн, 82

Standings provided by Sofascore

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.