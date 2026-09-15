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Українець з «Шахтаря» провів ювілейний матч у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українець з «Шахтаря» провів ювілейний матч у Прем'єр-лізі
Олександр Караваєв досягнув гросмейстерського показника
фото: ФК «Шахтар»

Особливим став переможний поєдинок «гірників»

Оборонець донецького «Шахтаря» Олександр Караваєв провів усі 90 хвилин проти одеського «Чорноморця» в 6-му турі української Прем'єр-ліги та підкорив показник 300 матчів у дивізіоні. Про це повідомляє «Главком».

Літній новачок «гірників» досягнув ювілею у рідній команді. Щоправда, дебютував у першій команді вітчизняного гранда він лише цьогоріч і зіграв чотири поєдинки. Натомість 24 матчі Караваєв провів у «Севастополі», 123 – у луганській «Зорі» та 149 – за київське «Динамо».

У різні роки оборонець виступав на кількох позиціях. Найчастіше українець закривав правий фланг оборони. Також він грав правого хавбека та ліворуч в обороні.

До «Шахтаря» оборонець приєднався на правах вільного агента. Він уклав із «гірниками» контракт на два роки. До академії вітчизняного гранда Караваєв потрапив у 13, але на зорі кар'єри пробився лише до третьої команди «Шахтаря» в Другій лізі.

До слова, раніше «Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ. Гірники повели в рахунку зусиллями вінгера Мендози. Натомість нідерландський гранд відігрався стараннями оборонця Деста.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Олександр Караваєв УПЛ

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