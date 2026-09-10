Європейська федерація відмовилася підтримувати Інфантіно на виборах президента ФІФА

Франція долучилася до країн, які не підтримуватимуть Інфантіно на наступних виборах у ФІФА

Французька футбольна федерація більше не підтримуватиме Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні 2027 року. Про це повідомляє «Главком».

Втрата союзника для Інфантіно

Франція офіційно підтримала кандидатуру Інфантіно наприкінці червня, однак уже за кілька місяців змінила свою позицію. За словами Діалло, події під час та після Чемпіонату світу 2026 серйозно вплинули на довіру до керівника ФІФА.

«Ми вважаємо, що довіра до президента ФІФА була порушена, а наше бачення управління світовим футболом більше не збігається з його підходом. Тому Французька футбольна федерація одноголосно вирішила відкликати підтримку кандидатури Джанні Інфантіно», – заявив Діалло.

Однією з головних причин став план Інфантіно щодо продажу приватним інвесторам частки комерційних прав на чемпіонат світу. Ідея викликала значний спротив у європейському футболі, після чого ФІФА відмовилася від задуму. Однак у Франції вважають, що цього недостатньо для відновлення довіри.

«Чи вирішує проблему відкликання цього проєкту? Я так не думаю. Його ініціативи під час і після Чемпіонату світу серйозно зашкодили іміджу та єдності футболу», – сказав президент французької федерації.

Недовіра до Інфантіно

Франція стала черговою європейською федерацією, яка відмовилася від підтримки Інфантіно. Раніше аналогічні рішення ухвалили футбольні асоціації Італії, Бельгії, Швеції, Шотландії, Уельсу та Англії.

Діалло заявив, що Франція братиме активну участь у пошуку альтернативного кандидата на посаду президента ФІФА. Кінцевий термін подання кандидатур – 18 листопада, а самі вибори відбудуться у березні 2027 року під час наступного конгресу організації.

Нагадаємо, що УЄФА відмовилася від висловлення Інфантіно вотуму недовіри.