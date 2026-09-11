Тренер «Тоттенгема» Де Дзербі висловився про травму Мудрика

Михайло Мудрик не грав у футбол більше ніж півтора роки

Українець отримав ушкодження на тренуванні

Головний тренер «Тоттенгема» Роберто де Дзербі прокомментував травму українського вінгера Михайла Мадрику. Про це повідомляє «Главком».

«Ситуація із Мудриком схожа на інші. Звичайна проблема, коли один гравець вибуває на довгий час, як Мудрик. Це була дурна травма, і ми сподіваємося, що він зможе повернутися якомога швидше – для нього і для нас.

Для нього, бо він надто багато постраждав, і для нас, бо ми втратили одного дуже важливого гравця. Це нормальний процес після такої тривалої перерви».

Вінгер, за повідомленнями ЗМІ. пропустит від шести до вісьми тижнів. Таким чином, він не допоможе збірній України у перших чотирьох матчах Ліги націй.

Михайло Мудрик приєднався до «Тоттенгема» на правах річної оренди з «Челсі». У шпор є опція викупу українця за 75 мільйонів фунтів.

У грі третього туру АПЛ з «Ноттінгем Форест» українець дебютував за «Тоттенгем», поєдинок завершився з рахунком 0:0. До цього він не грав у футболу з листоада 2024 року через дискваліфікацію, отриману за провалений допінг-тест. Після змін правил WADA влітку, вміст мельдонію у його крові підодив під норму, тому Мудрик зміг повернутись до гри

До слова, «Шахтар» зіграв внічию з ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів.