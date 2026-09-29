Містяни за свою історію 10 разів ставали чемпіонами Прем'єр-ліги

«Манчестер Сіті» прокоментував звинувачення АПЛ у порушенні фінансових правил ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу містян.

«ФК «Манчестер Сіті» відчуває розчарування та здивування у зв’язку з висновком Комісії Прем’єр-ліги, опублікованим сьогодні.

Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих Прем’єр-лігою, і на підтвердження всіх своїх позицій щодо цієї справи існує вичерпний масив незаперечних доказів. Тому клуб буде наполегливо, а за необхідності – й ініціативно, відстоювати свої інтереси в усіх відповідних регуляторних та юридичних інстанціях».

Містян звинувачено у 114 порушеннях фінансових правил АПЛ.

У заяві АПЛ йдеться про те, що англійський гранд клуб використовував низку фіктивних комерційних угод зі спонсорами, завдяки який штучно збільшував свої доїоди, а разом з цим зменшував заявлені витрати. Ефект від цих схем складає 900 мільйонів фунтів.

Разом з тим містяни подавали неправдиву фінансову звітність, приховуючи реальний стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторів.

Процес розгляду справи в Прем’єр-лізі триває, причому значна частина його етапів ще не завершена. ФК «Манчестер Сіті» тепер скористається доступними йому засобами оскарження, виходячи з того, що висновок містить явні суттєві помилки щодо права, принципів та фактів і є ненадійним.

«Протягом восьми років клуб сумлінно дотримувався належного процесу, розраховуючи на те, що Рада та Виконавчий комітет Прем’єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений та справедливий регулятор, вільний від партійного впливу.

Очевидно, що клуб обмежений у тому, що він може сказати далі, доки не завершаться всі майбутні процедури».

Наразі «Манчестер Сіті» є лідером АПЛ, в активі команд Марески 15 очок, зароблені за п'ять турів.

До слова, фіни розгорнули антилукашенківський банер на грі Ліги націй з Білоруссю, матч завершився нульовою нічиєю.