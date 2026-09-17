«Ювентус» – «Неймеген». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги Європи

«Стара синьйора» виходить на старт у єврокубках

Сьогодні, 17 вересня 2026 року, туринський «Ювентус» на арені «Альянц Стедіум» зустрінеться з нідерландським «Неймегеном» у поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ювентус» – «Неймеген»

Лідером симпатій на 11:20 17 вересня став італійський гранд, упевнені фахівці GGBET. На ймовірний успіх «Юве» запропоновано коефіцієнт 1,21. Зате на потенційну перемогу НЕКа закладено кеф 14,31. На підсумкову нічию виставлено бал 7,50. Тим часом сенсаційну перемогу «Неймегена» (1:0) оцінено коефіцієнтом 24,30. Натомість на тотал менше 2,0 запропоновано кеф 5,26.

Передматчевий стан команд

«Стара синьйора» досі змагалася лише в Серії A. Підопічні Лучано Спаллетті стартували з двох перемог, але забуксували в наступних двох турах. Спершу «Юве» розписав нічию з «Міланом» (1:1). Забитий м'яч оформив оборонець Гатті. А потім туринці зазнали поразки від «Сассуоло» (2:3). Дубль до свого активу записав нападник Жегрова.

Зате «Неймеген» стартував на євроарені в кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді НЕК вибив пірейський «Олімпіакос» (0:0, 2:1). У другому поєдинку голами відзначилися нападник Лінссен і півзахисник Мор. А ось з норвезьким «Буде/Глімтом» нідерландський колектив не впорався (1:3, 0:3). Єдиний м'яч за два матчі оформив хавбек Бішофф.

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Орієнтовні склади команд

«Ювентус»: Вікаріо – Калюлю, Гатті, Лукумі, Челік – Копмейнерс, Дуглас Луїс – Консейсан, Алайбеговіч, Гонсалес – Коло Муані

«Неймеген»: Польстер – Сторм, Схурс, Сандлер – Бішофф, Неяшміч, Лебретон, Тадіч – Чері – Сірхюйс, Лінссен

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вперше. «Юве» раніше зіграв 25 матчів проти нідерландських колективів. До свого активу «б'янконері» записали 13 перемог, а ще п'ять поєдинків завершили внічию.

Натомість НЕК лише одного зустрівся з представником Італії. На груповому етапі Кубка УЄФА 2008/09 «Неймеген» переграв «Удінезе» (2:0). Щоправда, в плейоф пробилися обидві команди.

Де дивитися матч «Ювентус» – «Неймеген»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».