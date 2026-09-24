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«Реал» запропонує лідеру команди новий контракт – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» запропонує лідеру команди новий контракт – ЗМІ
Джуд Беллінгем входить в тривалі плани «вершкових»
фото: EFE

Королівський клуб працює над пропозицією для призера Чемпіонату світу 2026

Мадридський «Реал» прагне зберегти півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема на тривалий період. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

«Вершкові» готуються запропонувати англійцю новий договір, хоча чинний контракт розрахований до літа 2029 року. Нова угода може продовжити перебування хавбека на «Бернабеу» до 2030-го чи навіть 2031 року. Найімовірніше, на Беллінгема чекатиме підвищення зарплати.

Зараз фіксована зарплата півзахисника становить понад 20,8 млн євро за сезон. Оклад англійця серйозно поступається зарплаті нападників Вінісіуса Жуніора та Кіліана Мбаппе. Вони заробляють орієнтовно 31,25 млн кожен без бонусів.

Беллінгем у нинішньому сезоні зіграв вісім поєдинків. До свого активу він записав три голи та три результативні передачі. У столицю Іспанії хавбек переїхав три роки тому.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанією Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Ла Ліга Джуд Беллінгем

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