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Андрію Шевченку – 50. Згадуємо всі голи легенди світового футболу в Лізі чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Андрію Шевченку – 50. Згадуємо всі голи легенди світового футболу в Лізі чемпіонів
Єврокубкова кар’єра Шевченка нерозривно пов’язана з головним клубним турніром Європи
фото: «Динамо»

Свій перший гол у Лізі чемпіонів Шевченко забив 7 грудня 1994 року

Сьогодні, 29 вересня, легенді українського та світового футболу Андрію Шевченку виповнюється 50 років, повідомляє «Главком»

За свою кар’єру нападник виступав за київське «Динамо», «Мілан» та «Челсі», виграв «Золотий м’яч» і став переможцем Ліги чемпіонів.

Єврокубкова кар’єра Шевченка нерозривно пов’язана з головним клубним турніром Європи. У матчах основної стадії Ліги чемпіонів українець забив 48 голів. 

Свій перший гол у Лізі чемпіонів Шевченко забив 7 грудня 1994 року. 18-річний нападник відзначився у матчі київського «Динамо» проти мюнхенської «Баварії», який завершився перемогою німецької команди з рахунком 4:1.

Однак справжній прорив Шевченка на європейській арені стався через кілька років. У сезоні-1997/98 він забив п'ять голів у Лізі чемпіонів, а наступного розіграшу став найкращим бомбардиром турніру. У сезоні-1998/99 українець відзначився вісьмома голами, допомігши «Динамо» дійти до півфіналу.

У 1999 році Шевченко перейшов до «Мілана», де провів один із найкращих періодів своєї кар’єри. Саме у складі італійського клубу він забив більшість своїх м’ячів у Лізі чемпіонів, став володарем «Золотого м’яча» 2004 року та одним із найрезультативніших форвардів європейського футболу.

Особливе місце посідає сезон-2002/03. «Мілан» дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрівся з «Ювентусом». Основний та додатковий час завершилися без голів, а долю трофея вирішила серія пенальті. Шевченко реалізував вирішальний удар і допоміг «россонері» здобути Кубок європейських чемпіонів.

Ще один яскравий епізод припав на сезон-2005/06. У матчі групового етапу проти «Фенербахче» Шевченко забив усі чотири голи «Мілана» – 4:0. Того сезону українець став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів із дев'ятьма м'ячами.

Як повідомлялося, фанати збірної України підтримали цілісність Грузії у поєдинку Ліги націй. Ультрас підготували банер із написом «Сухумі – це Сакартвело». Також українські вболівальники виконали такий же «заряд» на трибунах.

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Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко

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