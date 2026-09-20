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«Колос» переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Колос» переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги
Дубль у складі господарів оформив Євгеній Смирний
фото: пресслужба УПЛ

Команда Руслана Костишина здобула першу перемогу у чепміонаті цього сезону

20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату України, у якому зустрілись «Кудрівка» та «Колос». Про це повідомляє «Главком».

Матч відбдувався на стадіоні «Авангард» у місті Рівне.

На 19-й хвилині номінальні господарі вийшли уперед звдяки точному удару Смирного. Після цього тричі відзнчилась команда Костишина: голи забивали Демченко, Хрипчук та Ндукве. 

Хоч після цього Смирний і оформив дубль, проте команда Руслана Костишина все одно заробила перші три очки у цьому сезоні.

«Кудрівка» з двома пунктами йде на останньому місці турнірної таблиці. «Колос» з п'ятьма очками розташувався на 13-й позиції.

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр ліга. Сьомий тур

«Кудрівка» – «Колос» – 2:3

Голи: Смирний, 19, 62 – Демченко, 31, Хрипчук, 36, Ндукве, 55

Нагадаємо, що форвард «Утрехта» та збірної України Арте Степанов отримав ушкодження у матчі з «Феєнордом» (0:5).

Теги: УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Колос» (Ковалівка)

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