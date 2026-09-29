«Шево! З днем народження!». Володимир Зеленський привітав Андрія Шевченка з ювілеєм

Зеленський зазначив, що Шевченко «реально рідний для всієї країни»

Президент України Володимир Зеленський привіт легендарного футболіста Андрія Шевченка з ювілеєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook президента України.

«Коли людині виповнюється 50 і він національна легенда України, доречно звернутись до нього «Андрію Миколайовичу». Але коли це наш крутий гравець і тренер, який стільки разів приносив українцям радість та гордість, і коли він реально рідний для всієї країни, хочеться сказати просто: Шево! З днем народження!

Дякую за все! Особливо за такі потрібні у ці важкі дні емоції – для всіх наших людей і всіх наших воїнів. Для всіх українців, яким наша збірна цими днями дала такий заряд позитиву.

З ювілеєм, легендо! Перемог тобі, нашій збірній, нашій країні, миру всім нам. Слава Україні!», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, легенді українського та світового футболу Андрію Шевченку виповнюється 50 років.

За свою кар’єру нападник виступав за київське «Динамо», «Мілан» та «Челсі», виграв «Золотий м’яч» і став переможцем Ліги чемпіонів.

Єврокубкова кар’єра Шевченка нерозривно пов’язана з головним клубним турніром Європи. У матчах основної стадії Ліги чемпіонів українець забив 48 голів.

Як повідомлялося, Крістен Пазік зворушливо привітала з днем народження свого чоловіка – легенду українського футболу та президент Української асоціації футболу Андрія Шевченка.

«50 років навколо Сонця. Твоя енергія, пристрасть і наполегливість торкнулися сердець такої великої кількості людей. Дякуємо тобі за незмінну відданість і безумовну любов. Нам усім дуже пощастило, що ти є в нашому житті.

Ми захоплюємося всім, чого ти досягнув, але ще більше пишаємося тим чоловіком, яким ти є. Нехай наступний розділ твого життя принесе нові мрії, прекрасні пригоди та ще багато незабутніх моментів разом.

З днем народження!», – написала Пазік.