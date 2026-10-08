«Я би спершу послав його». Ромаріо відреагував на скандал Роналду в збірній Португалії

Знаменитий бомбардир став на захист пятиразового володаря «Золотого м'яча»

Чемпіон світу-1994 Ромаріо прокоментував рішення нападника аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду покинути табір національної команди Португалії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Charla Podcast.

Легендарний бразилець назвав досвідченого нападника «прямою людиною», яка відповідає за свої слова. Водночас він зізнався, що головний тренер португальської збірної Жорже Жезуш теж йому імпонує. Однак, у конфлікті Ромаріо підтримав футболіста.

«За словами Кріштіану, він не виконав домовленість з Роналду. Коли людина не виконує те, про що з тобою домовилася… Договір є договір. Рукостискання означає для мене більше, ніж якийсь папір, більше за решту всього. Якщо людина не виконує угоду, отже, вчиняє підло. Якщо все було так, як розповів Роналду, то Роналду правий», – заявив ексфорвард збірної Бразилії.

Ромаріо переконаний, що з капітаном піренейців вчинили негідно. Він підтримав рішення нападника піти з національної команди. Бразилець запевнив, що вчинив би так само, але додав би гостроти прощанню.

«Якщо все було саме так, я би вчинив аналогічно. Лише перед відходом я би спершу послав його. Але потім однаково пішов би. Думаю, в цьому відразу й була помилка Роналду – в тому, що він не послав цього типа», – резюмував Ромаріо.

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник минулого тижня скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Чим відомий Ромаріо

Футболіст на прізвисько «Коротун» народився і виріс у Ріо-де-Жанейро. Рідний клуб форварда – «Васко да Гама», де він розпочав дорослу кар'єру, тричі туди повертався і двічі недовго тренував.

У 1988 році Ромаріо перебрався до Європи. Там він захищав кольори нідерландського ПСВ, «Барселони», іспанської «Валенсії». Був чемпіоном Бразилії, Нідерландів та Іспанії, завоював багато інших трофеїв.

Головний успіх пов'язаний зі збірною Бразилії. У 1994 році латиноамериканці здобули Кубок світу, а Ромаріо виграв «Золотий м'яч» найкращому гравцю чемпіонату. У тому ж році став найкращим футболістом світу за версією ФІФА.

Упродовж кар'єри особисто вів статистику та переконаний, що оформив 1000 голів. Один із синів – Ромарінью – у 2025 році захищав кольори команди української Першої ліги ЮКСА з Київської області.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.