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Стрільба чи більярд. Футболіст збірної Ізраїлю дивно відсвяткував гол і отримав вилучення

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Стрільба чи більярд. Футболіст збірної Ізраїлю дивно відсвяткував гол і отримав вилучення
Саїд Абу-Фархі переборщив зі святкуванням
фото: Israel Hayom

Чудернацька витівка нападника призвела до дискваліфікації

Форвард національної команди Ізраїлю Саїд Абу-Фархі отримав червону картку після святкування забитого м'яча у ворота збірної Австрії у стартовому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Молодий нападник надактивно провів старт другої половини. На 52-й хвилині він отримав жовту картку за неспортивну поведінку, через три хвилини оформив гол і відразу побачив перед собою другий «гірчичник». Дві жовті картки перетворилися на червону, тож Ізраїль залишився у меншості та програв (1:3).

Причиною вилучення Абу-Фархі стало святкування забитого м'яча. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

Думки публіки щодо вчинку форварда розділилися. Більшість вирішила, що Абу-Фархі зімітував гру в більярд, використавши прапорець як кий. Натомість інші вбачають у перформансі нападника збірної Ізраїлю стрільбу. Найімовірніше, арбітр поєдинку показав футболісту другу жовту за сам факт виймання інвентарю, а не за імітацію розваги чи ведення вогню.

Абу-Фархі тепер не допоможе Ізраїлю в наступному поєдинку через дискваліфікацію. У другому турі Ліги націй підопічні Рана Бен-Шимона протистоятимуть збірній Ірландії. Матч відбудеться 28 вересня.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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