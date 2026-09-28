Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами
Жуан Фелікс не затримається на Близькому Сході
фото: LUSA

Португалець насипав компліментів іспанській «Барселоні»

Нападник аравійського «Аль-Насра» Жуан Фелікс налаштований повернутися до Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Піренеєць розпочав другий сезон на Близькому Сході. У першому він допоміг аравійському гранду завоював омріяний чемпіонський титул. Також команда Фелікса дійшла до фіналу Ліги чемпіонів 2 Азії.

«Я планую повернутися до Європи, хоча, можливо, не відразу. Не знаю, чи станеться в кінці цього сезону чи наступного, але я хочу повернутися, знову грати в Лізі чемпіонів і заново там змагатися. Просто гра за «Барселону» робила мене дуже щасливим. Це була дитяча мрія для мене, мого батька та мого брати. Це було честю», – заявив нападник.

Фелікс у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та три результативні передачі. Контракт нападника з «Аль-Насром» розрахований до літа 2027 року.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Жоау Фелікс ФК «Аль-Наср»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кріштіану Роналду познайомився з Джординою Родрігес в елітному бутіку
Після 10 років разом: Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали подружжям
11 серпня, 23:38
Раніше Роналду оголосив, що Чемпіонат світу 2026 стане останнім для нього у майці збірної Португалії
Кінець уже близько. Роналду заговорив про завершення кар’єри
17 серпня, 16:29
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі є найбільшими суперниками в історії світового футболу
Роналду і Мессі можуть вперше зіграти в одній команді: як це можливо
6 вересня, 16:13
Роналду є п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча»
ЗМІ повідомили, що Роналду збирається купити клуб, за який він грає
15 вересня, 16:37
Роналду грає за «Аль-Наср» з початку 2023 року
Роналду взимку покине «Аль-Наср» – джерело
16 вересня, 20:52
Артем Бондаренко отримав крихти ігрового часу
Бондаренко не врятував «Аль-Ахлі» від поразки в Міжконтинентальному кубку
19 вересня, 19:30
Українець провів у складі «Аль-Ахлі» сім матчів
Колишній спортивний директор «Аль-Ахлі» прокоментував трансфер Бондаренка
Вчора, 16:23
Кріштіану Роналду отримав позаплановий відпочинок
Такого не було 18 років. Тренер збірної Португалії пішов на нечуваний крок із Роналду
Сьогодні, 14:59
Патрік виступатиме в чемпіонаті ОАЕ
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
Сьогодні, 15:58

Новини

«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
«Ювентус» екстрено замінив травмованого воротаря
Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса
Визначився суперник збірної України у Кубку Девіса
Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами
Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
Лідерка збірної України з баскетболу Ягупова результативною грою розпочала сезон
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
«Лаціо» відпустив багаторічного лідера на Близький Схід
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки
Казахстанська легкоатлетка втратила золото Азійських ігор через свої кросівки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua