Спадкоємець Роналду поділився кар'єрними планами

Португалець насипав компліментів іспанській «Барселоні»

Нападник аравійського «Аль-Насра» Жуан Фелікс налаштований повернутися до Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Піренеєць розпочав другий сезон на Близькому Сході. У першому він допоміг аравійському гранду завоював омріяний чемпіонський титул. Також команда Фелікса дійшла до фіналу Ліги чемпіонів 2 Азії.

«Я планую повернутися до Європи, хоча, можливо, не відразу. Не знаю, чи станеться в кінці цього сезону чи наступного, але я хочу повернутися, знову грати в Лізі чемпіонів і заново там змагатися. Просто гра за «Барселону» робила мене дуже щасливим. Це була дитяча мрія для мене, мого батька та мого брати. Це було честю», – заявив нападник.

Фелікс у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та три результативні передачі. Контракт нападника з «Аль-Насром» розрахований до літа 2027 року.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.