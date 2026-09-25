Форвард збірної Косова показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента

Балканець спростував улюблену тезу росіян про спорт поза політикою

Нападник стамбульського «Фенербахче» Ведат Мурікі використав гол у стартовому турі Ліги націй 2026/27 для політичної акції. Про це повідомляє «Главком».

Косовський бомбардир відзначився переможним м'ячем під завісу поєдинку стартового туру проти збірної Ірландії (1:0). Після гола Мурікі показав футболку на підтримку колишнього прем'єр-міністра та президента Косова Хашима Тачі. На ній був логотип Армії визволення Косова, а також написи «Не від мого імені» та «Правосуддя для визволителів».

Нещодавно політика засудила до 25 років увязнення Судова колегія Спеціалізованих палат щодо Косова в Гаазі. Тачі визнали винним у вбивстві політичних опонентів, незаконному позбавленні волі, катуваннях і жорстокому поводженні з людьми. Звинувачення стосувалися подій Косовської війни 1998-1999 років, коли він був одним із польових командирів Армії визволення Косова. Різні терміни також отримали соратники Тачі.

Наразі Мурікі не покарали за цей вчинок. Утім, УЄФА зазвичай відкриває дисциплінарні провадження через політичні гасла в поєдинках під власною егідою. Форварду загрожуватиме штраф або навіть дискваліфікація.

Kosovo defeat Ireland 1–0 in Pristina, with Vedat Muriqi scoring the decisive goal. The Kosovo striker dedicated his goal to the former KLA leaders recently convicted at first instance by the Specialist Chambers in The Hague. “Not in my name”, says the shirt! pic.twitter.com/pha8pPnn9J — Adriatik Kelmendi (@adriatikk) — Adriatik Kelmendi (@adriatikk) September 24, 2026

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.