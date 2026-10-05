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Роналду радикально змінив імідж після скандалу в збірній Португалії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Роналду радикально змінив імідж після скандалу в збірній Португалії
Кріштіану Роналду в хорошому гуморі повернувся до тренувань
фото: ФК «Аль-Наср»

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» оновив образ після від'їзду з національної команди

Форвард Кріштіану Роналду повернувся до тренувань з аравійським «Аль-Насром». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Досвідчений нападник минулого тижня скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Тепер Роналду з'явився у розташуванні клубу. На життєві перипетії він відреагував зміною іміджу – підстригся і повернув природний колір волосся замість рудого, в який пофарбувався влітку. Форвард розпочав підготовку до матчу чергового туру чемпіонату Саудівської Аравії проти «Аль-Дірії» 9 жовтня.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

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