Нові Мессі і Роналду. Як Ямаль та Мбаппе змагаються за статус головної футбольної зірки світу

«Главком» розповідає про шлях Ямаля та Мбаппе, які стали новими символами Ла Ліги та всього світового футболу

Для величезної кількості футбольних фанатів 2010-і роки були справді особливими через протистояння Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. За останні роки футбол дуже сильно змінився: індивідуалізм та шоу відійшли на другий план, а універсалізм, працездатність та тактична підготовка стали найціннішим, що може мати гравець.

Втім, здається, сучасний футбол подарував нам нових Мессі та Роналду: їхню роль на себе взяли Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе. Ці два гравці наразі входять до переліку головних претендентів на «Золотий м’яч».

«Главком» розповідає про шлях двох зірок сучасного футболу, які стали новими символами Ла Ліги та всього світового футболу.

Ямаль вже в юному віці почав дивувати футбольних вболівальників фото: Getty Images

Ламін Ямаль: справжній «новий Мессі»

Головним відкриттям 2020-х років у футболі став Ламін Ямаль. Ще до відходу з «Барселони» легендарного Ліонеля Мессі у Каталонії почали пошуки того, хто має стати його наступником. До Ямаля на цю роль претендував Ансу Фаті, зірка якого засяяла на «Камп Ноу» ще у 16 років, проте травми завадили йому розкрити свій потенціал.

29 квітня 2023 року у історії синьо-гранатових розпочався новий етап: 15-річний Ламін вийшов на поле у грі чемпіонату Іспанії з «Бетісом». Мало хто тоді міг уявити, який вплив матиме іспанець на команду вже за декілька років.

До речі, для порівняння: Ліонель Мессі дебютував за «Барселону» у 17 років. Тут Ламін випередив легенду футболу аж на два роки.

Уникнути паралелей між іспанцем та аргентинцем було просто неможливо: лівоногий правий вінгер з неймовірною технікою, пасом та креативністю. Ямаль у «Барселоні» продовжує залишатись відповідальним за більшу частину небезпеки, яку команда Фліка створює біля воріт суперника.

Для Ламіна вихід на поле у грі з «Бетісом» залишився єдиним у сезоні 2022/23. Наступна кампанія стала для іспанця проривною: він став основним гравцем команди, провів 50 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився сімома голами та чотирма асистами.

Статистика іспанця не вражала, особливо на фоні першого повноцінного сезону Мессі (26 матчів, вісім голів, шість асистів), втім його вплив на гру команди зростав з кожним місяцем. Величезний талант іспанця обговорювали ледь не після кожної гри синьо-гранатових, які того року залишились без трофеїв.

Наступним важливим кроком для Ламіна став Чемпіонат Європи 2024, золото якого взяла Іспанія. Сам Ямаль відзначився результативною дією у кожному матчі плейоф, включно з фіналом, а його забитий м’яч у півфінальному поєдинку з Францією став ледь не головним хайлайтом турніру.

Lamine Yamal against France when he was 16-years old. ⭐️🇪🇸 https://t.co/A1Y2qyRFTa — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 13, 2026

Втім, здивувала не тільки результативність вінгера, а й те, наскільки впевнено він виглядав на полі: футболіст, якому за день до фіналу континентальної першості виповнилось 17 років, грав так, ніби ми бачили його на екранах телевізорів з десяток років.

Після перемоги над англійцями у фіналі Ламін отримав нагороду найкращому молодому гравцеві турніру. Для порівняння, свій перший титул зі збірною Ліонель Мессі завоював у 34 роки – аргентинці у 2021 році тріумфували на Копа Америка.

З Німеччини до Каталонії Ямаль повернувся в абсолютно іншому статусі: у новому сезоні під керівництвом Гансі-Дітера Фліка іспанець став ледь не головною надією синьо-гранатових у атаці.

І, як стало зрозуміло за підсумками тої кампанії, усю покладену на нього відповідальність він виправдав: 55 зігранних матчів, 18 забитих м’ячів та 25 гольових передач. Результативність іспанця конвертувалась у трофеї для «Барселони»: синьо-гранатові звоювали усі внутрішні трофеї у Іспанії, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де лише у овертаймах поступились «Інтеру».

Влітку 2025 року Ламін разом з Іспанією завоював срібло Ліги націй: у півфіналі Фурія-Роха з дублем Ямаля переграла французів, а ось у фіналі поступилась Португалії Кріштіану Роналду.

Така гра Ямаля дозволила йому посісти друге місце у голосуванні на «Золотий м’яч»-2025, зупинившись у кроці від нагороди, яку завоював лідер тогорічного переможця Ліги чемпіонів Усман Дембеле.

Сезон 2025/26 для «Барселони» став не настільки успішним: у півфіналі Кубку Іспанії і у чвертьфіналі Ліги чемпіонів каталонці поступились «Атлетіко», проте перемоги у Ла Лізі та Кубку вдалось повторити. Для Ламіна індивідуально цей сезон став, можливо, навіть кращим за попередній: 45 матчів, 25 голів, 18 асистів.

На мундіаль у США Ямаль поїхав у статусі суперзірки футболу. Тяжко сказати, чи виправдав він очікування від своєї гри (вісім матчів, один гол), втім додому він привіз медаль чемпіона світу. Особливо символічною стала перемога у фіналі, у якому Ламін та компанія зустрілись з Аргентиною Мессі. Гра у аргентинців не пішла зовсім, втім перемогу Іспанія зуміла вирвати лише в овертаймах. Ця зустріч для Ямаля та Мессі на футбольному полі стала першою та, ймовірніше за все, останньою, оскільки легендарний аргентинець дограє свої останні роки кар’єри за океаном у MLS.

Сезон 2026/27 Ламін розпочав просто неймовірно: вісім матчів на клубному рівні, вісім голів та шість асистів. Враховуючи те, що «Барселона» влітку дуже серйозно підсилилась, підписавши контракт з Родрі, Гордоном та Адеємі, Ямаль може всерйоз претендувати на те, щоби разом з Рафіньєю привести команду не тільки до перемог у внутрішніх змаганнях, а і у Лізі чемпіонів.

Мбаппе є палким шанувальником Кріштіану Роналду фото: Getty Images

Кіліан Мбаппе: від фаната Кріштіану Роналду до лідера «Реала»

Перейдемо до найпринциповіших суперників Ламін Ямаля та компанії – мадридського «Реала», у складі якого останні два роки виступає Кіліан Мбаппе. Поява француза у Мадриді влітку 2024 року, як здається зараз, створила для королівського клубу більше проблем, ніж користі, втім, у 27-річного француза ще є час принести вершковим декілька трофеїв.

Ні для кого не є секретом, що Мбаппе є палким шанувальником Кріштіану Роналду, який найкращі роки своєї кар’єри провів саме у «Реалі», з яким з 2009 по 2018 роки завоював чотири Ліги чемпіонів. У мережі є багато фото, де ще кімната зовсім юного француза обвішана постерами з легендарним португальцем.

Юний Мбаппе та постери Роналду фото: Offside Sports

Розпочинав свою кар’єру Кіліан Мбаппе у складі «Монако». У сезоні 2016/17 монегаски сенсаційно виграли Лігу 1, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступились «Ювентусу». У тій кампанії француз відзначився 28 голами та 14 асистами у 46 матчах. Коли стало зрозуміло, що стеля Кіліана набагато вища за «Монако», на горизонті з’явилось два варіанти продовження кар’єри: мадридський «Реал» та «ПСЖ». Через небажання отримувати малу кількість ігрового часу (а нічого іншого на Мбаппе не чекало у королівському клубі, де в нападі запалювало тріо Роналду-Бензема-Бейл), Кіліан перебирається до столиці Франції на правах оренди.

Колись Мбаппе проходив перегляд у «Реалі». Саме тоді відбулась його перша зустріч з кумиром дитинства: у мережі є спільне фото Мбаппе та Роналду з тих часів. Мабуть, ані француз, ані португалець тоді не могли уявити, що за декілька років вони зустрінуться у плейоф Ліги чемпіонів: у сезоні 2017/18 доля звела Париж та Мадрид у 1/8 фіналу.

Кіліан у двоматчевому протистояні нічим яскравим не запам’ятався, у той час як Кріштіану за дві гри тричі забив та один раз асистував на Каземіро. Вершкові пройшли далі та за декілька місяців завоювали ще одну Лігу чемпіонів, у той час як Мбаппе не залишилось нічого крім досвіду.

Завершив той сезон француз з наступними статистичними показниками: 36 матчів, 17 забитих м’ячів, 11 асистів. Влітку 2018 року «ПСЖ» викупив суперзірку у «Монако» за 180 мільйонів євро.

У тому ж таки 2018 році Мбаппе разом з Францією виграв Чемпіонат світу. При чому, він виконував у тій зірковій команді зовсім не другорядну роль: чотири голи (один з яких у фіналі проти Хорватії), два асисти та нагорода найкращому молодому гравцю турніру. У 19 років француз зробив те, що Кріштіану не зумів за понад 20 років кар’єри.

За кілька років Кіліан разом з «ПСЖ» зуміли дістатись фіналу головного єврокубка: у сезоні 2019/20 паризький гранд під керівництвом Томаса Тухеля пройшовся по сітці плейоф, здолавши на шляху до головного поєдинку сезону «Боруссію» Дортмунд, «Аталанту» та «РБ Лейпциг». У фіналі на столичний клуб чекала «Баварія» Ганса-Дітера Фліка.

Той поєдинок мюхненці виграли завдяки єдиному голу Кінгслі Комана, хоча «ПСЖ» мав дуже багато моментів для того щоб забити хоча б один раз. Один з головних шансів команди Тухеля біля воріт Ноєра не реалізував саме Мбаппе. Якби ж він знав, що за наступні шість років жодного разу не те що не виграє Лігу чемпіонів, а навіть не вийде до фіналу...

Наступні роки у Парижі проходили доволі буденно: невдачі у Лізі чемпіонів, перемоги у Лізі 1 та інших внутрішніх змаганнях. Виступ на Євро-2020 в актив Мбаппе занести не можна від слова зовсім: нуль голів за чотири гри та нереалізований пенальті у післяматчевій серії зі Швейцарією, який вартував виходу до чвертьфіналу континентальної першості.

Хоча Мбаппе в середньому за сезон забивав близько 40 голів, ставало дедалі очевидніше, що він просто стоїть на місці. Аж раптом на горизонті з’явився знову мадридський «Реал».

Угода між «ПСЖ» та вінгером спливала влітку 2022 року, чим вершкові активно намагались скористатись. Ця трансферна сага була настільки серйозною, що особисто президент Франції Емануель Макрон просив Кіліана продовжити контракт з «ПСЖ».

Понад шість місяців ЗМІ пов’язували Мбаппе з «Реалом», проте сам француз на найближчі два роки пов’язав своє майбутнє зі столицею Франції: він поставив підпис під угодою з «ПСЖ».

На той час Кіліану було 23 роки. У цьому віці Кріштіану вже брав Лігу чемпіонів та «Золотий м’яч». Француз на це міг відповісти хіба що Чемпіонатом світу.

На катарському мундіалі 2022 року Кіліан був головною надією всієї Франції. Він забив вісім м’ячів (три з них у божевільному фіналі з Аргентиною), втім привезти золото додому не вдалось: Ліонель Мессі та компанія виявились точнішими у післяматчевій серії пенальті. Нагорода найкращому бомбардирові турніру ніяк не могла задовільнити Мбаппе.

Наступні два сезони на клубному рівні Кіліан провів на топовому рівні, проте для перемоги у Лізі чемпіонів завжди чогось не вистачало. Особливо неприємним для парижан вийшла півфінальна дуель з дортмундською «Боруссією», де команда Луїса Енріке мала безліч моментів, проте не зуміла забити жодного разу. Декілька разів у каркас воріт суперника влучив і сам Кіліан.

У другій половині сезону 2023/24 почала повторюватись історія дворічної давнини: за Мбаппе прийшов «Реал». Цього разу Кіліан не став продовжувати контракт з паризьким грандом. У якості вільного агента француз переїздить до Мадрида та ставить підпис під контрактом на п’ять років.

Хто ж знав, що без Кіліана «ПСЖ» виграє дві наступні Ліги чемпіонів з двох. Тоді здавалось, що Париж втратив головну надію в атаці.

Кіліан у «Реалі» за два роки забив під сотню голів, втім не виграв жодного трофею крім Суперкубка УЄФА, з матчу за який він і розпочав свою кар’єру у складі команди. У Іспанії домінує «Барселона», у Лізі чемпіонів мадридці поступались «Арсеналу» та «Баварії».

Між цими двома провальними рокам у складі вершкових Мбаппе разом з Францією завоював бронзу Ліги націй: у півфіналі поступились Іспанії, а у грі за третє місце переграли німців.

Можливо, француз і став однією з головних проблем, чому королівський клуб не виграє трофеїв. Він руйнує баланс команди у атаці та не допомагає команді у пресингу. Разом з тим, він є і найкращим бомбардиром Ла Ліги, та і у Лізі чемпіонів більше за нього ніхто не забиває.

Кріштіану Роналду свої перші роки у Мадриді також розпочав не надто вдало з точки зору трофеїв: перший титул, яким став Кубок Іспанії, завоював майже через два роки після трансферу до «Реала». Втім, ситуація Кіліана виглядає набагато складнішою, а криза сьогоднішнього «Реала» здається набагато глибшою.

Де у Мбаппе точно є шанси сяяти, так це турніри збірних. На цьогорічному мундіалі француз забив десять м’ячів (рекорд турніру), а також досяг показника у 22 забитих м’ячі на чемпіонтах світу (також рекорд). Втім у півфіналі команда Дешама поступилась іспанцям...

Після Чемпіонату світу збірну Франції очолив Зінедін Зідан. Можливо, саме з ним французи розпочнуть домінацію на майбутніх турнірах.

Цього року Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе входять до переліку претендентів на «Золотий м’яч» фото: Getty Images

Очні зустрічі Ямаля та Мбаппе

Вперше іспанець та француз зустрілись у сезоні 2023/24. Тоді у чвертьфіналі Ліги чемпіонів грали «ПСЖ» та «Барселона».

Перша гра завершилась перемогою каталонців з рахунком 3:2, втім лідери команд пішли з поля без результативних дій. У матчі-відповіді паризький гранд зробив камбек та виграв з рахунком 4:1, дубль на рахунку Мбаппе. Ямаль відзначився асистом на Рафінью, проте це синьо-гранатових не врятувало від вильоту.

За декілька місяців Ламін та Кіліан зустрілись у півфіналі Євро-2024. Ту гру з божевільним голом Ямаля виграли іспанці, які у фіналі переграли Англію. Мбаппе у тому поєдинку обмежився лише одним асистом.

З такою рівною статистикою гравці вступили у протистояння на рівні «Реала» та «Барселони».

І тут у Мбаппе лише одна перемога, яка датується 26 жовтня 2025 року. Усі інші матчі виграв Ламін з «Барселоною». У Ель-Классіко статистика гравців виглядає наступним чином: п’ять голів у Мбаппе, три голи та два асисти у Ямаля.

Ще двічі футболісти зустрічались на рівні збірних: у 2025 році Франція поступилась Іспанії у півфіналі Ліги націй з рахунком 4:5. У тій грі дублем відзначився Ламін Ямаль, гол та асист на рахунку Мбаппе.

У 2026 році футболісти протистояли одне одному у тому самому півфіналі Чемпіонату світу. Результативними діями не відзначився жоден з них, а Іспанці з рахунком 2:0 пройшли далі.

фото: Getty Images

Боротьба за «Золотий м’яч»

Цього року Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе входять до переліку претендентів на «Золотий м’яч».

Француз провів видатний сезон тільки з індивідуальної точки зору: 42 голи за 44 матчі минулого сезону у складі «Реала» та десять голів на Чемпіонаті світу, а разом з цим і нагороди найкращому бомбардирові Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

Іспанець видав топовий сезон на клубному рівні з двома трофеями та хорошою статистикою (45 матчів, 24 голи, 18 асистів), а також завоював золото Чемпіонату світу, хоча на ньому абсолютно не сяяв.

Обидва гравці неодноразово заявляли, що вони заслуговують на те, щоб отримати «Золотий м’яч». Однак, цілком ймовірним є варіант, за якого «Золотий м'яч» здобуде хтось інший. Наприклад, Гаррі Кейн, який провів фантастичний рік у складі «Баварії» та збірної Англії.

Данііл Киріяка, «Главком»