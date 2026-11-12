Юнацька збірна США знялася з футбольного Чемпіонату світу серед 17-річних

Американські таланти не поїдуть на Мундіаль U-17

«Янкі» вирішили не ризикувати безпекою юних футболістів

Збірна США U-17 не поїде на юнацький Чемпіонат світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФІФА.

Федерація футболу США проінформувала організаторів про відмову від участі в турнірі. Таке рішення асоціація ухвалила через напружену ситуацію на Близькому Сході. Юнацький Чемпіонат світу розпочнеться 19 листопада в Катарі.

Регламент змагань передбачив штраф за зняття з турніру. Федерації футболу США доведеться заплатити 24 тисячі доларів штрафу. «Янкі» мали змагатися у групі J Чемпіонату світу зі збірними Чорногорії, Чилі й Алжиру.

Водночас ФІФА запевнила, що безпекова ситуація на Близькому Сході залишаються стабільними. Керівна футбольна організація підтримує постійний контакт із катарською владою щодо організації турніру. На думку функціонерів, загрози проведенню Мундіалю серед 17-річних немає.

До слова, напередодні юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.