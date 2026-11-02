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ФІФА сплачувала податки Джанні Інфантіно в США – NYT

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ФІФА сплачувала податки Джанні Інфантіно в США – NYT
Інфантіно було обрано очільником ФІФА у лютому 2016 року

Джанні Інфантіно став фігурантом нового скандалу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) закрила всі податкові зобов'язання президента організації Джанні Інфантіно у США за період його проживання у країні під час підготовки до Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За інформацією джерел, Інфантіно домовився, щоб ФІФА сплачувала податки, які він мав сплачувати за проживання у Маямі в період підготовки до проведення Чемпіонату світу 2026 року. Турнір проходив у США, Канаді та Мексиці. Повідомляється, що за період з 2024 до 2026 року ФІФА сплатила суму у розмірі $4 млн.

Як стверджує New York Times, 2024 року рішення щодо Інфантіно було ухвалене у 2024 року невеликим комітетом і не було затверджено в офіційних документах.

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. Наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

Нагадаємо, Французька футбольна федерація більше не підтримуватиме Джанні Інфантіно на виборах президента ФІФА.

«Ми вважаємо, що довіра до президента ФІФА була порушена, а наше бачення управління світовим футболом більше не збігається з його підходом. Тому Французька футбольна федерація одноголосно вирішила відкликати підтримку кандидатури Джанні Інфантіно», – заявив президент французької федерації Діалло.

Однією з головних причин став план Інфантіно щодо продажу приватним інвесторам частки комерційних прав на чемпіонат світу. Ідея викликала значний спротив у європейському футболі, після чого ФІФА відмовилася від задуму. Однак у Франції вважають, що цього недостатньо для відновлення довіри.

Теги: футбол ФІФА Джанні Інфантіно

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